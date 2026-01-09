Formatul de televiziune care a rescris orice condiție de supraviețuire, care a demonstrat că omul are limite, doar pentru a le depăși și care a adus în fața celor de acasă unele dintre cele mai puternice caractere, este gata de revenire.

Prima ediție Survivor România 2026

În doar câteva ore, din Republica Dominicană, de sub soarele torid, Adi Vasile, prezentatorul SURVIVOR ROMÂNIA, este gata să dea fluierul de start într-o competiție ce nu poate fi ratată! Astăzi, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, este prima ediție din lupta preferată a românilor – Faimoși vs Războinici.

24 de concurenți. Două triburi. O singură motivație – ajungerea până la final. Dintre aceștia, doar unul va scrie istorie și va deveni campion. Însă, drumul până acolo este presărat cu obstacole, provocări și trasee care îi vor testa toate capacitățile.

„Unii se vor vedea lideri, iar alții vor aștepta, în tăcere, momentul oportun să atace. La final, unul singur va rămâne în picioare. Un singur concurent care-și va depăși toate limitele și-și va pune amprenta pe această insulă. Acela va fi cel care va câștiga trofeul Survivor și marele premiu de 100.000 de euro!”, va spune Adi Vasile înainte ca cele două triburi să debarce pe țărmul unde-i așteaptă prima probă din sezon.

Odată ajunși la mal, aceștia vor avea parte de un moment încărcat de emoție, primirea bandanelor: „Astăzi, aici, acum, începe aventura voastră. Voi sunteți cei care ați venit să vă testați limitele. Veți scrie paginile unui nou capitol”, le va transmite Adi Vasile. Lupta va începe cu trasee spectaculoase, pe apă și pe uscat.

Cu momente care le vor arăta că ideea de confort a rămas în urma lor. Și că de acum, totul se obține prin câștigarea probelor! Nu ratați, în această seară, marea premieră Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Prezentatorul Adi Vasile, declarații înainte de Survivor România 2026

A antrenat sute de campioane. A câștigat Champions League. A fost dirijorul tigroaicelor. A luat cupe europene la fete și la băieți. Știe să calmeze furtuni. Știe să aprindă ambiții. Și acum intră în cea mai dură competiție a vieții lui – este Adi Vasile – Campion România, Lider Survivor.

Adi Vasile va aduce telespectatorilor cea mai așteptată luptă a începutului de an – cea dintre Faimoși și Războinici. Cea în care orgoliile ating cote înalte, iar motivațiile vin din interior și se resimt ca supraputeri în cele mai grele momente.

„Toată viața am căutat noi provocări, iar acum, am știut din prima clipă, că este formatul perfect pentru mine! Survivor este singurul show care duce concurenții dincolo de limite, este mediul în care rezistența psihică trebuie să atingă cote înalte pentru a putea performa, iar cea fizică este pusă la grea încercare pe fiecare traseu. Într-o competiție atât de acerbă, știu că voi trăi fiecare moment, exact cum am trăit și meciurile de handbal! Faimoși versus Războinici reprezintă esența Survivor, iar asta le vom aduce celor de acasă – competiție, situații limită și oameni care înțeleg jocul! Vă aștept alături de noi, din ianuarie!”, declara Adi Vasile, înainte de startul filmărilor.

