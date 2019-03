Tily Niculae, despre divorțul de soțul ei. „E foarte ușor să renunți”

„Au fost foarte multe discuţii în care îi spuneam că nu e lângă mine. El spunea că a fost mereu, dar ne despărţea o uşă. Eram la terapie intensivă, el nu avea voie să intre. E un om bun! Ne-am iubit foarte mult. La anul facem zece ani de căsătorie. (…) Ne-am luat din dragoste! E foarte uşor să renunţi. Ştii de câte ori am trimis acte de divorţ? Mi-am cerut iertare. eu nu aş fi avut nervii lui. M-a iubit, de asta spun”, a spus Tily Niculae la Refresh by Oana Turcu.

În cadrul aceluiași interviu, Tily a vorbit și despre boala care o macină de aproape zece ani. „Boala pe care o am, psoriazisul… Acum 10 ani eram pe platou şi m-a sunat mama mea şi mi-a zis că tatăl meu a făcut infarct şi plângea şi îţi dai seama, acuma, când sună cineva şi plânge necontenit, tu ce îţi imaginezi? Că a murit, nu? Şi, la final, după ce a plâns femeia jumătate de oră, mi-a zis: Doamne, ajută!, dar ce bine că e pe picioarele lui! Iar eu eram deja în şoc!!! Iar apoi, şi asta a contribuit foarte mult, Sofia făcuse nişte convulsii febrile, habar nu aveam la momentul respectiv că erau convulsii şi copilul avea 9 luni şi am experimentat, imaginează-ţi că îţi ia un sugar din braţe şi îţi spune: Să vedem dacă are tumoră, mi-a închis o uşă în nas, eu eram dupa uşă, Trebuie să îi luăm lichid din coloană pe viu, că dacă îi facem anestezie nu se mai trezeşte…”, povesteşte Tily Niculae.

