„Boala pe care o am, psoriazisul… Acum 10 ani eram pe platou şi m-a sunat mama mea şi mi-a zis că tatăl meu a făcut infarct şi plângea şi îţi dai seama, acuma, când sună cineva şi plânge necontenit, tu ce îţi imaginezi? Că a murit, nu? Şi, la final, după ce a plâns femeia jumătate de oră, mi-a zis: Doamne, ajută!, dar ce bine că e pe picioarele lui! Iar eu eram deja în şoc!!! Iar apoi, şi asta a contribuit foarte mult, Sofia făcuse nişte convulsii febrile, habar nu aveam la momentul respectiv că erau convulsii şi copilul avea 9 luni şi am experimentat, imaginează-ţi că îţi ia un sugar din braţe şi îţi spune: Să vedem dacă are tumoră, mi-a închis o uşă în nas, eu eram dupa uşă, Trebuie să îi luăm lichid din coloană pe viu, că dacă îi facem anestezie nu se mai trezeşte…”, povesteşte Tily Niculae.

„Şi, trei ani de zile, eu nu am mai dormit, pentru că mă gândeam să nu facă o convulsie, pentru că, la convulsie, copilul nu face nimic, adică nu-l auzi, ştii, şi nu dormeam, efectiv o ţineam atât de strâns în braţe, că mă gândeam că dacă adorm, să o simt… Şi a fost un cumul de situaţii nefavorabile, la care s-au adăugat cele două pierderi de sarcină pe care le-am avut, au fost una după alta…”, continuă vedeta.

Tily suportă dureri cumplite

În urmă cu doi ani actrița a povestit prin ce trece din cauza bolii. „Mă vait de dureri de oase, oboseală și ce mai trăncăneam eu în 2016. Fac zero mișcare! Sunt o epavă la capitolul mișcare! De când mă știu, crede-mă, nu am stat să mă uit, analizez, probez în fața oglinzii! Eram împăcată cu corpul meu, deși nu am fost vreo slăbuță, nu am avut 90-60-90 niciodată, iar scolioza mi-a dat mari bătăi de cap! Din momentul în care am dat de carnet și mi-am cumpărat mașină, cam aia a fost! Rar am mers cu metroul fiindcă nu mai aveam nervi în trafic, dar să merg pe jos, să mă plimb/alerg prin parc, să fac orice fel de mișcare? Neahhh! După ce am născut, pfoaiii greu am ajuns la kg pe care le aveam! Dar mai greu a fost să mă mint că nu am pielea întinsă, sânii lăsați și multă celulită! Le am! La naiba, pe toate! Acu, nu am avut niciodată cupa D la sâni, deci nu devine atât de tragic când ai sutienul potrivit! Însă în această vacanță nu știu cum de m-am oprit în fața oglinzii și ochii mai să îmi iasă din orbită! Deși eu la evenimente purtam două perechi de spanx pe dedesupt! Am luat din cap până în picioare fiecare bucățică a corpului meu și mi-am dat seama că arăt dezastruos pentru o femeie de 31 de ani!”, a scris Tili Niculae pe blogul personal.

