După 10 zile petrecute în Spania, artistul și prezentatoarea TV s-au întors cu un mare regret, chiar dacă per total lucrurile au fost excepționale.

Ana Ionescu afirmă că ea și Ilinca, fiica pe care o are cu Tudor Ionescu, au ajuns pentru prima dată în Tenerife, locație pe care cântărețul o mai vizitase în trecut. Însă, în ciuda faptului că au văzut aproape tot ce se putea vedea pe insulă, frumoasa blondă a dezvăluit că nu au ajuns la vulcanul Teide.

Artistul de la Fly Project și familia lui n-au reușit să vadă vulcanul Teide

„De data aceasta, eu am ales vacanța, pentru că îmi doream ceva exotic, dar și aproape de casă, pentru că Ilinca trebuia să fie înapoi la școală. Eu și Ilinca am ajuns pentru prima dată în Tenerife, Tudor mai fusese și știa la ce să se aștepte. A fost o surpriză plăcută, pe lângă faptul că are o climă foarte bună, nici foarte caldă, nici foarte rece. Poți să stai liniștit la plajă, poți face o grămadă de lucruri pe insulă.

Am fost la toate parcurile de distracție din zonă (Siam Park, Loro Parque), am văzut show-uri cu animale, ne-au impresionat cu totul. Am vizitat cel mai vechi loc de pe insulă, satul Masca, localitatea fiind înconjurată de vârfuri înalte și de păduri. Singurul regret, să îi zicem așa, a fost că nu am ajuns la vulcanul Teide, pentru că am avut câteva zile în care ne-am dorit doar să stăm, să nu facem nimic, să lenevim la piscină, pentru că se acumulase multa oboseală. Dar data viitoare îl vom vizita cu siguranță”, a spus Ana Ionescu.

Pe lângă acest mare regret pe care l-au avut Tudor Ionescu și soția lui, cei doi au mai întâmpinat o problemă: pana de curent care a a paralizat o parte din Spania, Portugalia și Franța i-a afectat și pe ei!

„Ne-a prins și pana de curent acolo. La noi a fost lumină, pe insulă, însă au picat internetul și semnalul la telefon. Ne-a luat panica în momentul în care am realizat că nu mai aveam cash și niciun bancomat din apropiere nu funcționa, POS-urile căzuseră. Dar am vorbit cu niște prieteni care locuiesc în Tenerife și ne-au liniștit ei că ne pot da cash fără probleme, dacă situația durează. Am zis că nu mai plec fără cash la mine, de care să nu mă ating până când nu ne vedem înapoi acasă”, a spus Tudor Ionescu de la Fly Project.

Tudor Ionescu aștepta din 2024 o vacanță

Lăsând însă la o parte regretele sau lucrurile mai puțin plăcute, cântărețul a ținut să precizeze că aștepta de mult o vacanță în care să își încarce din nou bateriile, deoarece nu a mai avut pauză de mai bine de șase luni.

„Pentru mine, sincer, ar fi fost bine să fie mai lungă vacanța asta. Îți zic și de ce: nu am avut pauză efectivă de anul trecut! Am lucrat zilnic, am avut o toamnă și o iarnă pline, iar apoi a urmat «Te cunosc de undeva», cu program zilnic de repetiții și filmări. A fost binevenită pauza, a fost relaxant, am reușit să mă și deconectez parțial de telefon… dar și să mă ard, după ce am stat o zi întreagă la soare în parcul acvatic fără să fiu dat cu nimic. Am uitat, deci nu faceți ca mine”, a încheiat Tudor Ionescu de la Fly Project.

