La aproape nouă luni de la pierderea partenerului său, Mihaela Rădulescu a decis să vorbească deschis despre tot ce s-a spus în ultimele luni despre ea și despre relația cu Felix Baumgartner. Vedeta a făcut lumină în privința zvonurilor legate de bani, proprietăți și presupuse pretenții asupra averii acestuia.

În mesajul transmis, Mihaela Rădulescu a fost categorică: nu a cerut nimic din averea lui Felix și nici nu a avut astfel de intenții. Vedeta a explicat că singurul lucru pe care și l-a dorit a fost să își recupereze obiectele personale.

Declarația vine în contextul în care, în spațiul public, au apărut numeroase speculații potrivit cărora ar fi existat tensiuni legate de bunurile rămase după decesul sportivului. Dincolo de durerea pierderii, Mihaela Rădulescu a vorbit și despre impactul emoțional al zvonurilor apărute. Vedeta spune că, pe lângă șocul pierderii, a fost nevoită să facă față și unui „șoc paralel”, provocat de informațiile false și bârfele care au circulat în ultimele luni.

Aceasta a menționat că s-au vehiculat inclusiv detalii legate de Salzburg și de relația lor, motiv pentru care a simțit nevoia să clarifice public situația.

Mesajul transmis de Mihaela Rădulescu

În ciuda controverselor, mesajul vedetei a fost unul profund emoționant. Mihaela Rădulescu a vorbit cu admirație și iubire despre Felix Baumgartner, bărbatul alături de care a trăit o relație intensă și specială. Cuvintele sale au impresionat fanii, care i-au transmis numeroase mesaje de susținere.

„Este greu de crezut cât de mult am însemnat pentru acest bărbat incredibil și cum șocul și durerea provocate de moartea lui au fost și mai mari pentru mine, fiind nevoită să trăiesc și un alt șoc paralel. Există prea multe știri false și bârfe legate de Salzburg, așa că aceasta este versiunea mea de realitate. Cea despre care am ales să tac complet timp de 8 luni:

– Nu, nu mi s-a permis timp de 8 luni să mă întorc în cele două case ale noastre din Elveția, doar pentru a salva pisicile noastre dragi și năzdrăvane și pentru a-mi recupera lucrurile personale. Am ales ambele case împreună, le-am amenajat împreună, am trăit și am iubit acolo.

– Nu, nu am cerut niciodată familiei lui niciun ban, nici casele, nici una dintre cele 8 mașini și motociclete de lux, ceasuri, barcă, nimic de valoare. Legea este clară – fără căsătorie, toate zecile de milioane merg către părinții lui. Ce nu înțeleg eu este de ce nu pot lua pur și simplu totul și să accepte că durerea ar trebui să ne apropie. Am pierdut omul care își iubea mama ca un fiu exemplar și își iubea femeia ca un bărbat matur adevărat…

– Nu, nu i-am dat în judecată pe părinții lui pentru nimic, nici pentru încălcarea intimității mele, nici pentru faptul că au intrat în casele noastre cu străini, nici pentru modul în care i-au invadat intimitatea lui Felix într-un fel care l-ar fi făcut să se simtă rău, nici pentru că mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie. Nu cred că există ceva mai absurd decât să dai în judecată familia bărbatului pe care l-ai iubit.

– Nu, nu am furat un Rolex sau o mașină după moartea lui, pentru numele lui Dumnezeu. Oricât și-ar fi dorit unii să mă prezinte drept „tipica româncă”, au ales persoana greșită. Ar trebui să le fie rușine. Astfel de lucruri îl fac pe Felix să pară un naiv. Dacă intenția a fost să mă rănească, îmi pare rău, l-au rănit pe el de două ori mai mult.

– Timp de 8 luni mi s-a cerut să demonstrez proprietatea fiecărui obiect al meu din cele două case, după 12 ani…

– Sunt ultima persoană care își dorește o discuție publică despre această nebunie, dar tăcerea mea a fost interpretată ca «hai să o umilim în continuare, să mințim despre ea, să angajăm 3 avocați împotriva ei (3!!!), împotriva femeii care voia doar să-și recupereze lucrurile, toți plătiți din recordurile și munca lui Felix…»

Toate limitele decenței au fost depășite, iar ceea ce mi-au făcut atunci când, în sfârșit, am primit «permisiunea» să-mi recuperez lucrurile nu este ceva despre care voi mai păstra tăcerea. Respectul de sine și reputația mea contează”, a fost mesajul scris de Mihaela Rădulescu pe rețelele de socializare.

