La aproape nouă luni de la pierderea partenerului său, Mihaela Rădulescu a decis să vorbească deschis despre tot ce s-a spus în ultimele luni despre ea și despre relația cu Felix Baumgartner. Vedeta a făcut lumină în privința zvonurilor legate de bani, proprietăți și presupuse pretenții asupra averii acestuia.

În mesajul transmis, Mihaela Rădulescu a fost categorică: nu a cerut nimic din averea lui Felix și nici nu a avut astfel de intenții. Vedeta a explicat că singurul lucru pe care și l-a dorit a fost să își recupereze obiectele personale.

Declarația vine în contextul în care, în spațiul public, au apărut numeroase speculații potrivit cărora ar fi existat tensiuni legate de bunurile rămase după decesul sportivului. Dincolo de durerea pierderii, Mihaela Rădulescu a vorbit și despre impactul emoțional al zvonurilor apărute. Vedeta spune că, pe lângă șocul pierderii, a fost nevoită să facă față și unui „șoc paralel”, provocat de informațiile false și bârfele care au circulat în ultimele luni.

Aceasta a menționat că s-au vehiculat inclusiv detalii legate de Salzburg și de relația lor, motiv pentru care a simțit nevoia să clarifice public situația.

Mesajul transmis de Mihaela Rădulescu

În ciuda controverselor, mesajul vedetei a fost unul profund emoționant. Mihaela Rădulescu a vorbit cu admirație și iubire despre Felix Baumgartner, bărbatul alături de care a trăit o relație intensă și specială. Cuvintele sale au impresionat fanii, care i-au transmis numeroase mesaje de susținere.

„Este greu de crezut cât de mult am însemnat pentru acest bărbat incredibil și cum șocul și durerea provocate de moartea lui au fost și mai mari pentru mine, fiind nevoită să trăiesc și un alt șoc paralel. Există prea multe știri false și bârfe legate de Salzburg, așa că aceasta este versiunea mea de realitate. Cea despre care am ales să tac complet timp de 8 luni:

– Nu, nu mi s-a permis timp de 8 luni să mă întorc în cele două case ale noastre din Elveția, doar pentru a salva pisicile noastre dragi și năzdrăvane și pentru a-mi recupera lucrurile personale. Am ales ambele case împreună, le-am amenajat împreună, am trăit și am iubit acolo.

– Nu, nu am cerut niciodată familiei lui niciun ban, nici casele, nici una dintre cele 8 mașini și motociclete de lux, ceasuri, barcă, nimic de valoare. Legea este clară – fără căsătorie, toate zecile de milioane merg către părinții lui. Ce nu înțeleg eu este de ce nu pot lua pur și simplu totul și să accepte că durerea ar trebui să ne apropie. Am pierdut omul care își iubea mama ca un fiu exemplar și își iubea femeia ca un bărbat matur adevărat…

– Nu, nu i-am dat în judecată pe părinții lui pentru nimic, nici pentru încălcarea intimității mele, nici pentru faptul că au intrat în casele noastre cu străini, nici pentru modul în care i-au invadat intimitatea lui Felix într-un fel care l-ar fi făcut să se simtă rău, nici pentru că mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie. Nu cred că există ceva mai absurd decât să dai în judecată familia bărbatului pe care l-ai iubit.

– Nu, nu am furat un Rolex sau o mașină după moartea lui, pentru numele lui Dumnezeu. Oricât și-ar fi dorit unii să mă prezinte drept „tipica româncă”, au ales persoana greșită. Ar trebui să le fie rușine. Astfel de lucruri îl fac pe Felix să pară un naiv. Dacă intenția a fost să mă rănească, îmi pare rău, l-au rănit pe el de două ori mai mult.

– Timp de 8 luni mi s-a cerut să demonstrez proprietatea fiecărui obiect al meu din cele două case, după 12 ani…

– Sunt ultima persoană care își dorește o discuție publică despre această nebunie, dar tăcerea mea a fost interpretată ca «hai să o umilim în continuare, să mințim despre ea, să angajăm 3 avocați împotriva ei (3!!!), împotriva femeii care voia doar să-și recupereze lucrurile, toți plătiți din recordurile și munca lui Felix…»

Toate limitele decenței au fost depășite, iar ceea ce mi-au făcut atunci când, în sfârșit, am primit «permisiunea» să-mi recuperez lucrurile nu este ceva despre care voi mai păstra tăcerea. Respectul de sine și reputația mea contează”, a fost mesajul scris de Mihaela Rădulescu pe rețelele de socializare.
Inimaginabil ce i-au făcut părinții lui Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu după moartea lui: „Nu cred că există ceva mai absurd. Ca pe niște gunoaie...”
Viva.ro
Inimaginabil ce i-au făcut părinții lui Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu după moartea lui: „Nu cred că există ceva mai absurd. Ca pe niște gunoaie...”
Gabriela Cristea nu se mai oprește din slăbit și arată WOW! Secretul: "Mănânc..." Incredibil cum a reușit! Felicitări!
Unica.ro
Gabriela Cristea nu se mai oprește din slăbit și arată WOW! Secretul: "Mănânc..." Incredibil cum a reușit! Felicitări!
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Elle.ro
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
gsp
Radu Paraschivescu și „singura poveste cu Mircea Lucescu”: „O situație care-ți complică puțin problemele interioare”
GSP.RO
Radu Paraschivescu și „singura poveste cu Mircea Lucescu”: „O situație care-ți complică puțin problemele interioare”
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.RO
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Ultima oră! Tragedie în politica românească! Celebrul politician a murit în zi de Paște, în puterea vârstei, iar George Simion e devastat: “Cu mare tristețe anunțăm plecarea la Domnul…”
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tragedie în politica românească! Celebrul politician a murit în zi de Paște, în puterea vârstei, iar George Simion e devastat: “Cu mare tristețe anunțăm plecarea la Domnul…”
BREAKING! Mihaela Rădulescu rupe tăcerea și confirmă ceea ce mulți bănuiau. Ce i-au făcut părinții lui Felix: "Povestea pe care am trăit-o și despre care nu am scos un cuvânt 8 luni…"
Avantaje.ro
BREAKING! Mihaela Rădulescu rupe tăcerea și confirmă ceea ce mulți bănuiau. Ce i-au făcut părinții lui Felix: "Povestea pe care am trăit-o și despre care nu am scos un cuvânt 8 luni…"
Ce a pățit Mihaela Rădulescu după pierderea lui Felix... Vedeta a rupt tăcerea despre gestul familiei sportivului care a lăsat-o singură în cele mai grele momente!
Tvmania.ro
Ce a pățit Mihaela Rădulescu după pierderea lui Felix... Vedeta a rupt tăcerea despre gestul familiei sportivului care a lăsat-o singură în cele mai grele momente!

Presiune uriașă pe sistemul de pensii: Tot mai puțini angajați susțin armata de pensionari a României
Știri România 11:28
Presiune uriașă pe sistemul de pensii: Tot mai puțini angajați susțin armata de pensionari a României
Familia lui Mircea Lucescu a publicat o scrisoare deschisă de mulțumire: „Am simțit că nu suntem singuri”
Știri România 11:19
Familia lui Mircea Lucescu a publicat o scrisoare deschisă de mulțumire: „Am simțit că nu suntem singuri”
De la Lugoj la Marte. Povestea româncei de la NASA care a contribuit la Artemis protejând astronauții de radiațiile ucigașe
Adevarul.ro
De la Lugoj la Marte. Povestea româncei de la NASA care a contribuit la Artemis protejând astronauții de radiațiile ucigașe
Mirel Rădoi pleacă de la FCSB! Ce s-a întâmplat după ieşirea nervoasă a lui Gigi Becali: „S-a decis!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Mirel Rădoi pleacă de la FCSB! Ce s-a întâmplat după ieşirea nervoasă a lui Gigi Becali: „S-a decis!”. Exclusiv
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Elle.ro
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Salvarea de urgență la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat în urmă cu doar câteva momente
Viva.ro
Salvarea de urgență la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat în urmă cu doar câteva momente

Cu cine a plecat Rareș Cojoc în Grecia, după ce a petrecut Paștele alături de Andreea Popescu, fosta soție. „Doar noi doi”
Stiri Mondene 11:11
Cu cine a plecat Rareș Cojoc în Grecia, după ce a petrecut Paștele alături de Andreea Popescu, fosta soție. „Doar noi doi”
Unde au apărut Andra și Cătălin Măruță după ce au petrecut Paștele la Brașov: „Întâlnire de suflet”
Stiri Mondene 10:56
Unde au apărut Andra și Cătălin Măruță după ce au petrecut Paștele la Brașov: „Întâlnire de suflet”
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
TVMania.ro
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
Cât vor plăti șoferii dacă le este ridicată mașina. Cine sunt primii afectaţi de noile scumpiri
ObservatorNews.ro
Cât vor plăti șoferii dacă le este ridicată mașina. Cine sunt primii afectaţi de noile scumpiri
Când se spală rufele după Paște în Săptămâna Luminată. Asta trebuie să știe orice bun creștin! Din păcate, mulți greșesc
Libertateapentrufemei.ro
Când se spală rufele după Paște în Săptămâna Luminată. Asta trebuie să știe orice bun creștin! Din păcate, mulți greșesc
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
GSP.ro
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Cum a reușit Belgia să convingă 3.000 de tineri și tinere de 17 ani să se înroleze în armată
Mediafax.ro
Cum a reușit Belgia să convingă 3.000 de tineri și tinere de 17 ani să se înroleze în armată
Reacția Rusiei după ce Viktor Orban a pierdut alegerile: "Peste patru luni..."
StirileKanalD.ro
Reacția Rusiei după ce Viktor Orban a pierdut alegerile: "Peste patru luni..."
Răzvan Lucescu a părăsit România, la două zile de la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Mărturisirea pe care a făcut-o cu lacrimi în ochi, în prima zi de Paște: „Am comunicat mult prea puțin cu el”
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu a părăsit România, la două zile de la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Mărturisirea pe care a făcut-o cu lacrimi în ochi, în prima zi de Paște: „Am comunicat mult prea puțin cu el”
Mihaela Rădulescu, mărturisire total neașteptată despre familia lui Felix Baumgartner! Ce s-a întâmplat, de fapt, după moartea sportivului: „Nimeni nu a venit”
Wowbiz.ro
Mihaela Rădulescu, mărturisire total neașteptată despre familia lui Felix Baumgartner! Ce s-a întâmplat, de fapt, după moartea sportivului: „Nimeni nu a venit”
Doliu în AUR. Prietenul lui George Simion a murit chiar în ziua de Paște. Era un lider important al partidului
Redactia.ro
Doliu în AUR. Prietenul lui George Simion a murit chiar în ziua de Paște. Era un lider important al partidului
Ce a ieșit la iveală după tragedia din Snagov, unde Mihai și David și-au găsit sfârșitul împreună. Cum s-a filmat șoferul cu doar 3 zile înainte
KanalD.ro
Ce a ieșit la iveală după tragedia din Snagov, unde Mihai și David și-au găsit sfârșitul împreună. Cum s-a filmat șoferul cu doar 3 zile înainte

Dominic Fritz, primul politician român care felicită Ungaria pentru victoria lui Peter Magyar: „Și-au luat democrația înapoi”
Politică 12 apr.
Dominic Fritz, primul politician român care felicită Ungaria pentru victoria lui Peter Magyar: „Și-au luat democrația înapoi”
Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Politică 09 apr.
Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Marius Şumudică a anunţat favorita la titlu în SuperLiga după U Cluj – Universitatea Craiova 4-0: “Doar două echipe se mai bat la campionat!” Semnal de alarmă pentru echipa lui Bergodi
Fanatik.ro
Marius Şumudică a anunţat favorita la titlu în SuperLiga după U Cluj – Universitatea Craiova 4-0: “Doar două echipe se mai bat la campionat!” Semnal de alarmă pentru echipa lui Bergodi
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit