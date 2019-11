De Livia Lixandru,

Elena Băsescu

Elena Băsescu s-a îngrășat foarte mult în timpul celei de-a doua sarcini. Fiica lui Traian Basescu s-a ambiționat însă și, la scurt timp după ce l-a adus pe lume pe Traian jr, a slăbit spectaculos.

EBA a ținut regim și a făcut tratamente corporale. A dat jos cam 25 de kilograme, iar acum are un corp de manechin.

Giulia Anghelescu

Deși s-a îngrășat destul de mult în timpul sarcinii, Giulia a reusit să revină la formele inițiale repede, iar acum arată mai bine ca niciodată. Ea a scapat de aproape 20 de kilograme.

”Am reușit o performanța la care nu m-am așteptat. Am ținut o dieta, am mâncat cât se poate de sănătos și nu m-am înfometat. Mai am să dau jos două kilograme. Totul depinde de voință”, spunea Giulia Anghelescu la Antena Stars, la scurt timp după ce băiețelul ei venise pe lume.

Nicoleta Luciu

Fosta vedetă TV Nicoleta Luciu a luat vreo 30 de kilograme în timpul sarcinii cu Zsolt, însă în doar câteva luni a reușit să revină la formele care au facut-o celebră. S-a confruntat cu aceeași problemă și în timpul sarcinii cu tripleți, însă cu mult sport și o alimentație sănătoasă, a reușit să slăbească repede și după nașterea lui Kim, a lui Karoly și a lui Kevin.

Mihaela Rădulescu

La finalul lunii iulie 2004, Mihaela Rădulescu a adus pe lume un băiețel pe care l-a botezat Ayan. Pe parcursul sarcinii, diva de la Monaco s-a îngrășat 32 de kilograme.

”Cred că mi-am câştigat dreptul de a vorbi despre siluetă, diete și soluții de slăbit miraculoase, de vreme ce ambalajul meu a suferit o modificare substanțială de la sarcină.

32 de kilograme pe care le aveam în plus, dobândite prin indolența de a mânca fără noimă, de bucurie că eram gravidă și că aveam o sarcină fără probleme, mi-au schimbat întreaga abordare a… frigiderului, aragazului sau a dulapurilor cu provizii gospodărești. Eram o grasă nefericită!”, spunea Răduleasca pe atunci, potrivit Click.

Lavinia Pîrva

Lavinia Pîrva a devenit mamă în luna mai, când a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Soția lui Ștefan Bănică s-a transformat total în luna a noua de sarcină, însă în urmă cu doar câteva zile a făcut senzație la un eveniment monden, afișând o siluetă de invidiat.

Practic, Lavinia a scăpat de aproape toate kilogramele luate în sarcină!