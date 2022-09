Carmen Harra a văzut flăcări în curtea din spatele casei atunci și-a dat seama că cineva i-a dat foc vilei sale. „Eram în sufragerie și am privit spre hol, moment în care am observat un foc uriaș. A venit poliția și am reușit să stingem focul. Cineva mi-a dat foc, aruncându-mi benzină în spatele casei.”, a declarat Carmen Harra, conform Spynews.

Vedeta a mărturisit că acesta nu e singurrul incident pe care l-a avut, cu puțin timp în urmă vila i-a fost spartă. Hoții i-au făcut o pagubă de aproximativ 30.000 de dolari. „Tot casa mi-au spart-o, decupându-mi geamurile, apoi au intrat. Au pornit alarma și au furat ce au putut. Nu au găsit lucruri de mare valoare, însă au furat de 30.000 de dolari în bijuterii. De atunci eu am plantat în toată casa camere.”, a mai mărturisit ea la Antena Stars.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

După toate aceste incidente neplăcute, Carmen Harra a luat măsuri drastice. Și-a pus camere de supraveghere în toată casa, dar și-a luat și permis de port armă. „Mi-am luat chiar și pistol ca să mă pot păzi.

Recomandări Marin Gherman: Pentru că serviciul militar e obligatoriu în Rusia, „mobilizarea parțială” înseamnă, de fapt, mobilizarea a aproape tuturor celor apți de luptă! Rezerviștii pot lupta ca simpli soldați până la 50 de ani

Am luat cursuri ca să învăț să trag cu arma. Am permis de portarmă”, a mai dezvăluit ea.

Cine e Carmen Harra

Carmen Harra este născută în anul 1955 și e nepoata a lui Octavian Goga. A devenit cunoscută în anul 1980, datorită formaţiei „Trio Expres”, care a preluat toate piesele celor de la Modern Talking. Celebră rămâne reluarea hit-ului „Brother Louie, care în versiunea românească s-a numit „Nu vei şti”. La acea vreme, Carmen avea numele de Mureşan şi era lider al formaţiei, scrie viva.ro.

În anul 1983, Carmen Harra a plecat în Suedia, după care s-a mutat definitiv în Statele Unite ale Americii. Acolo, ea a făcut masterul la Somerset University şi a devenit psiholog. Spune că acum e doctor psiholog, nu prezicătoare sau ghicitoare.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO A înșelat-o vreme de 16 ani cu Vica Blochina, dar îi stă alături de peste 30 de ani. Cum arata soția lui Victor Pițurcă

Playtech.ro Gafa lui Carmen Iohannis la Dineul de la Buckingham! S-a făcut de râs, nu se procedează aşa! Toţi au observat detaliul...

Viva.ro 'Inadmisibil!' Carmen Iohannis, taxată DUR de Cătălin Botezatu. Ce l-a deranjat

Observatornews.ro Boala care a trimis deja sute de copii la medic. Dacă nu este tratată la timp, pacienţii pot ajunge şi la Terapie Intensivă

Știrileprotv.ro Euro a căzut după anunțul lui Putin privind mobilizarea militară parțială. Ce monedă a crescut

FANATIK.RO Gabriela Cristea îi ”curentează” pe cei de la Enel! Ce factură trebuie să plătească și de ce se teme după ce a rămas des fără lumină: „Îi omor cu mâna mea”

Orangesport.ro Ce li s-a întâmplat unor bucureşteni după ce s-au dus în zona etnicilor maghiari! "Ne-am speriat, am fost avertizaţi. Lumea asta ne-a spus". Uluit, unul dintre ei a spus ce s-a petrecut

HOROSCOP Horoscop 21 septembrie 2022. Săgetătorii primesc azi un alt fel de combustibil, unul care alimentează orgoliul și poate accentua egoismul

PUBLICITATE Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402): device-ul de care nu vei dori să te desprinzi