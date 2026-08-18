Tenorul a pășit pentru prima dată pe această scenă în urmă cu 24 de ani, în calitate de concurent, experiență ce a reprezentat rampa sa de lansare în muzică.

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„Eu am debutat la Mamaia în 2002, de atunci nu am mai fost niciodată invitat la acest eveniment. Anul acesta revin prima oară, de la debut, după 24 de ani. Asta adaugă emoție în plus, sunt o persoană destul de nostalgică, prezența la Mamaia are valoare sentimentală. Am și anulat alt eveniment, pentru a accepta invitația. E festivalul care mie practic mi-a schimbat viața”, a declarat Vlad Miriță pentru Click!.

Tenorul a prezentat anul acesta Festivalul de la Brăila, tot alături de Anca Țurcașiu și urmează să fie amfitrion al concursului de romanțe Crizantema de Aur, eveniment care va avea loc în orașul lui natal, Târgoviște.

Vlad Miriță: „Înainte de a urca pe scenă, îmi fac o cruce”

Pregătirile pentru spectacolul din Piațeta Perla sunt intense și angrenează echipe tehnice, de televiziune și un colectiv muzical extins, orchestra fiind condusă de un dirijor invitat din Italia. Pe lângă rolul de prezentator, Vlad Miriță va fi prezent și în secțiunea muzicală a Festivalului Mamaia 2026.

„Am intrat în repetiții azi, au venit textele de prezentare, trebuie să le parcurgem. Muncă este foarte multă, dar suntem împărțiți pe departamente. Cea mai intensă activitate o are orchestra, care are de cântat cu mulți artiști, din recital, plus concurenți. Va veni și un dirijor din Italia. Restul fiecare își face partea. E și munca televiziunii, tot ce apare pe post e o altă poveste. Eu voi susține și două recitaluri, alături de Nico, dar voi cânta și singur”, a precizat el pentru aceeași sursă.

Tenorul mărturisește că nu apelează la ritualuri complicate pentru a gestiona presiunea dinaintea intrării pe scenă. „Înainte de a urca pe scenă, îmi fac o cruce ca tot omul și zic «Doamne ajută!»”, s-a confesat Vlad Miriță.

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