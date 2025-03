Vlăduța Lupău și Adi Rus și-au dus băieții într-o vacanță de vis în Dubai. S-au cazat la un hotel spectaculos, construit recent. Este un colț de rai și le oferă turiștilor o experiență de vis. Resortul este unul futurist, iar acolo au ajuns mai multe vedete din România.

Prețul pentru un sejur de cinci nopți acolo nu este deloc ieftin. Doi adulți sunt nevoiți să scoată din buzunar suma de 23.752 de lei, potrivit Spynews. Vedeta a postat mai multe imagini de la hotelul în care se află.

„Vreau să vă spun că nu am făcut cea mai bună alegere când am luat două zile o vilă pe apă și lucrul acesta l-am făcut și când am fost ultima dată în Maldive. Când ești cu un copil, pentru el este mult mai interesant faptul că are nisipul în fața ușii, și chiar dacă este mai wow, mai șmecher faptul că stai pe apă, pentru un copil nu e la fel de wow, pentru că deschizi ușile și nu are nisipul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

N-am făcut foarte bine că am ales chestia asta și sunt convinsă că în viitor, chiar dacă mie îmi place mai mult pe apă, când o să vin cu copiii nu o să iau vilă nicăieri pe apă, doar pe nisip”, a declarat Vlăduța Lupău, pe rețelele de socializare.

Recomandări Negocierile trădătorilor din Comandamentul „Vlad Țepeș” cu Moscova. Agent rus: „În mai o să pornească agitație”

În vara anului 2024, pe 8 iulie, Vlăduța Lupău l-a născut pe Isaia, cel de-al doilea băiețel pe care îl are cu fostul fotbalist Adrian Rus, care a jucat la CFR Cluj. Chiar dacă și-a dorit foarte mult să devină mămică, celebra artistă le-a dezvăluit recent fanilor ei că nu se aștepta ca viața să i se schimbe atât de mult

Urmărește-ne pe Google News