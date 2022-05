Îmbrăcat lejer și vizibil obosit, WRS a ținut să facă câteva declarații pe Aeroportul Henri Coandă, imediat după ce a ajuns acasă, din Italia.

„S-a terminat, nu îmi vine să cred că s-a terminat. Asta a însemnat trecerea mea ca artist la o nouă etapă, una mult mai matură. Sunt foarte, foarte mândru pentru ce am realizat acolo, pe scenă. Am muncit foarte mult și acum sunt foarte încrezător în forțele proprii. Am prins foarte multă încredere în mine pentru că am trecut peste niște episoade de emoții, de semi-atacuri de panică, dar sunt mândru că fac ceea ce fac și că am visul meu.”, a declarat artistul la aeroport.

El a mai adăugat că în curând va lansa noi melodii, unele în care va colabora cu artiști renumiți.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Cântărețul a fost primit pe aeroport de o mulțime de fani, toți l-au felicitat pentru prestația lui de la Eurovision 2022 cu piesa „Llamame”. El a obținut locul 18 în marea finală din 14 mai.

„Sunt recunoscător şi mândru pentru acest moment. Recunoscător celor care au fost alături de mine, în echipa României, şi mândru pentru că am muncit extrem de mult şi am reuşit să-mi reprezint ţara la nivel înalt!

La fel ca orice sfârşit, este un nou început. Am numeroase proiecte în lucru, dar aventura Eurovision va rămâne mereu un moment special în inima mea. Vă mulţumesc pentru că aţi fost alături de noi!”, a spus WRS la finalul evenimentului Eurovision 2022.

Ucraina a câștigat Eurovision 2022 cu 631 de puncte. Locul doi a fost ocupat de Marea Britanie cu 466 de puncte. Spania a ajuns pe locul 3, cu 459 de puncte. Suedia a fost pe locul 4, cu 438 de puncte, iar Serbia, locul 5 cu 312 puncte. România a primit doar 65 de puncte, clasându-se astfel pe locul 18.

