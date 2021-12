Zanni de la „Survivor România”, declarații neașteptate despre Ana Porgras. „Poți să râzi cât vrei tu pe tema asta”

„Da, așa este. Ana m-a înșelat cu Jador. Poți să râzi cât vrei tu pe tema asta. Dacă e mai frumos decât mine, mai bogat, mai șmecher, nu poți să le ai pe toate. Ba da, el le are pe toate. Mă împac cu ideea că sunt fraier, dă doare, e greu.

D-aia mi-am luat și pisici, că știi că pisicile se află în casa omului care se simte singur. O să încerc să arăt că nu mă doare”, a fost răspunsul dat de Zanni, potrivit Wowbiz.

Ana Porgras a fost invitată în urmă cu o lună de zile în podcast-ul Roxanei Nemeș, „Roxana te dezbracă de secrete”, unde a vorbit în premieră despre relația cu actualul iubit, cât și despre situația cu Zanni.

„Tot ce s-a întâmplat după nu mi-a plăcut în mod special, dar cred că lumea a înțeles în mod special cine am fost eu când am intrat în show-ul respectiv și tot la fel când am ieșit.

Tot ce s-a întâmplat după, cred că așa a fost să fie. Habar nu am, nu știu de ce s-au întâmplat lucrurile așa, dar repet lumea știe că am intrat acolo drept o campioană. Că s-au întâmplat și s-au vorbit lucruri după, asta e.”, a declarat Ana Porgras, în podcastul Roxanei Nemeș.

PARTENERI - GSP.RO Cine e bărbatul care are o soție cu 47 de ani mai tânără și a cumpărat un munte

Playtech.ro Ce a îndrăznit Mihai Găinușă să spună despre Șerban Huidu și Mircea Badea în emisiunea lui Cătălin Măruță

Observatornews.ro Un elev din Târgu Secuiesc, ameninţat şi strâns de gât de un profesor, la intrarea în liceu. Tânărul întârziase la ore

HOROSCOP Horoscop 17 decembrie 2021. Scorpionii ar fi bine să își exerseze astăzi răbdarea și abilitatea de a obține aceleași rezultate

Știrileprotv.ro „Ciuperca neagra”, infectia care a făcut ravagii in India, a apărut și în România. Numărul cazurilor crește rapid

Telekomsport Moarte violentă pentru o actriţă şi cântăreaţă populară, cu zeci de filme de succes. A fost executată în stil mafiot când îşi aştepta copilul la antrenamentul de fotbal | FOTO

PUBLICITATE Cum să faci masca facială perfectă