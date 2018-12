Cum îți decorezi casa de Crăciun? 6 trucuri la îndemâna oricui (PUBLICITATE)

Creează-ți propriul aranjament festiv

Chiar dacă nu ești cea mai talentată persoană din lume, cu o ramură de brad, două-trei conuri, un buchețel de crengi uscate și câteva globuri din sticlă poți forma un aranjament festiv minunat. Îl poți așeza pe masă sau îl poți agăța de ușa de la intrare. De asemenea, poți folosi câteva sticle transparente (cu siguranță găsești câteva prin casă) pe care să le pictezi sau în care să pui instalații cu leduri. Vor avea un efect tare simpatic, mai ales dacă le așezi pe trepte sau pervaz.

Elementele Do It Yourself sunt binevenite întotdeauna, mai ales că dau o notă personală întregului decor.

2. Alege un brad de Crăciun care te scapă de complicații

Brazii naturali nu sunt tocmai o variantă eco-friendly, așa că, dacă vrei să protejezi natura și să contribui la conservarea acestora, alege mai degrabă un brad artificial. Îl poți păstra împodobit cât vrei tu (în cazul în care vrei să te bucuri de spiritul Crăciunul de la începutul lui decembrie și până la jumătatea lui ianuarie), îl folosești în fiecare an (deci este și o variantă economică) și nici nu trebuie să faci curățenie în urma lui (fără ace de brad împrăștiate prin toată casa).

Iar dacă vrei să treci la nivelul următor, ce ai spune de un brad cu leduri? Că doar știm cu toții cât de dificil este să descurcăm instalațiile cu luminițe și să verificăm fiecare beculeț în parte! Un brad cu fibră optică te scapă de această problemă. Iar cea mai tare parte este că îl poți decora după bunul plac: îl poți lăsa doar cu ledurile incluse deja sau îl poți orna cu globulețele și decorațiunile tale preferate.

3. Gândește-te la o paletă de culori pentru întreaga casă

Ca să existe o coerență în ceea ce privește decorul de Crăciun al casei tale, ar fi bine să alegi una sau două, maximum trei culori pe care să le folosești în tot spațiul.

Tradiționalul roșu-auriu, roșu-verde, verde-maro, alb-violet, alb-auriu, pasteluri: iată doar câteva combinații de culori care ar putea fi folosite pentru decorul festiv al locuinței. Odată ce ai ales paleta de nuanțe, urmărește linia cromatică pentru toate decorațiunile, de la beteală și globuri la instalații și lumini pentru exterior.

4. Aprinde câteva lumânări parfumate

Măr copt, scorțișoară, vin fiert: până pregătești bunătățile de Crăciun, te poți bucura de aromele festive cu ajutorul lumânărilor parfumate. Și cum se vorbește tot mai mult despre fenomenul hygge, filosofia danezilor de a trăi bine și de a fi fericiți, ia în calcul principiile sale în ceea ce privește decorul: amenajarea minimalistă și integrarea unor elemente precum lemnul și focul (focul șemineului, focul lumânărilor).

Tocmai din acest motiv, pe lângă brad și cadourile de sub el, ține la îndemână și câteva lumânări parfumate, o pătură pufoasă și un ceai cald – rețeta perfectă pentru un Crăciun hygge.

5. Ocupă-te de aspectul exterior al casei

Îți mai amintești rivalitatea dintre Matthew Broderick și Danny DeVitto din filmul „Deck the Halls‟? Era o adevărată competiție între decorațiunile de Crăciun ale celor doi. Dacă îți dorești un decor spectaculos pentru exteriorul casei tale, ia în calcul varianta unor proiectoare led pentru Crăciun.

Poți alege dintr-o mulțime de modele de Sărbători care vor transforma orice fațadă sau încăpere (proiectoarele pot fi utilizate atât în interior, cât și în exterior) într-un decor în ton cu sezonul distracției.

6. Ambalează cadourile pe care cei dragi le vor găsi sub brad

Casa este pregătită, mai rămâne doar să împachetezi cadourile pe care familia și prietenii le vor găsi sub brad. Dacă nu stai tocmai bine la capitolul îndemânare, nu te complica. Folosește o panglică sau sfoară, câteva cutii pe care deja le ai acasă și o ramură de brad pe care să o prinzi atunci când legi cadoul. Un gest drăguț ar fi și un bilețel pe care să scrii o urare de Crăciun și pe care să-l prinzi de cutie.

Gata, ești pregătit să începi operațiunea festivă „Crăciun 2018? Spor la treabă!

Sursa foto: Shutterstock.com