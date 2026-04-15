Importanța obiceiurilor sănătoase

Potrivit Dr. Bašić, alimentația corectă, activitatea fizică regulată și monitorizarea factorilor de risc sunt fundamentale pentru menținerea unei inimi sănătoase. „Obiceiurile de viață sunt cheia. Trebuie să fim atenți la ce mâncăm și, mai ales, la ce evităm să consumăm”, explică medicul.

Ea atrage atenția asupra tendinței de a adopta alimente procesate, cum ar fi rodia stoarsă sau sucurile de fructe, care pot ascunde riscuri. „Nu știi dacă a fost mucegai pe ele. Mucegaiul poate fi cancerigen. Este mai bine să consumăm fructele crude, deoarece fibrele din ele ajută digestia și reduc colesterolul”, spune Dr. Bašić.

Cât de des ar trebui făcută monitorizarea

O altă recomandare a doctorului Bašić vizează necesitatea controalelor medicale regulate, mai ales hemoleucograma și statutul lipidelor din sânge. „Examinările obligatorii de odinioară, cel puțin o dată pe an, erau benefice. Astăzi, chiar și copiii trebuie verificați, având în vedere creșterea alarmantă a obezității infantile și consumul de fast-food”, avertizează medicul.

Ea subliniază că valoarea totală a colesterolului nu este la fel de relevantă precum analiza lipoproteinelor, care oferă o perspectivă detaliată asupra sănătății cardiovasculare. „În trecut, limita superioară era 6,1. Astăzi este 5,1. Aceste schimbări reflectă doar unul dintre factorii de risc. Dacă ai tensiune arterială bună, glicemie normală și faci mișcare, dieta devine esențială pentru echilibrul general”, explică Bašić.

Mituri despre alimente

Referindu-se la recomandările nutriționiștilor moderni, Dr. Bašić critică eliminarea unor alimente esențiale, cum ar fi mierea naturală. „Mierea este un imunomodulator natural, conține neupterină, cel mai bun imunomodulator din lume. Industria farmaceutică nu a reușit să-l sintetizeze. Excluderea ei din alimentație este o greșeală”, afirmă medicul.

Ea îndeamnă populația să fie vigilentă și să evite produse procesate, cum ar fi iaurtul grecesc care, potrivit ei, nu mai conține lapte în compoziție, ci ulei de palmier, dificil de digerat. „Citiți etichetele și reveniți la alimentele tradiționale. Strămoșii noștri aveau o alimentație simplă, dar corectă”, recomandă Bašić.

Lecții din trecut

Dr. Snežana Bašić sugerează că soluțiile pentru o viață sănătoasă se găsesc adesea în practicile generațiilor anterioare. „Priviți în trecut. Ce mâncau bunicii noștri? Cei din familia mea au trăit până la peste 100 de ani. Mâncau simplu, fără excese și fără alimente procesate. Luați exemplu din acele modele sănătoase și ignorați sfaturile celor care, fără experiență, vă spun să eliminați alimente tradiționale”, concluzionează medicul.

Prevenția rămâne cea mai eficientă armă împotriva bolilor cardiovasculare, iar adoptarea unor obiceiuri sănătoase este o responsabilitate pe care fiecare dintre noi ar trebui să o asume.

