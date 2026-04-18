Asociația Magic este una dintre cele mai active organizații din România care sprijină copiii diagnosticați cu cancer și familiile acestora, oferind sprijin psihologic, logistic și material încă din momentul diagnosticului și până după încheierea tratamentului.

„Povestea Magic a început acum 15 ani, oferind servicii psihosociale copiilor diagnosticați cu cancer și familiilor lor, încă de la începutul tratamentului. Din momentul când copilul primește diagnosticul și până la finalul tratamentului, noi suntem acolo alături de ei să le dăm putere și speranță să meargă mai departe”, a explicat Andreea Nichita.

Ea a subliniat impactul profund pe care diagnosticul îl are asupra întregii familii: „Pentru că atunci când un copil este diagnosticat, toată viața familiei este dată peste cap”.

De la o tabără pentru copii oncologici la o rețea națională de sprijin

Asociația a pornit inițial cu un singur proiect – o tabără pentru copii bolnavi de cancer -, dar în timp s-a extins într-o rețea complexă de sprijin.

„Asociația Magic are 12 programe. Toate aceste programe au pornit din nevoia copiilor, nevoia pe care noi am descoperit-o pas cu pas”, a precizat aceasta.

Un exemplu emblematic rămâne campania „Magic Home”, care a apărut dintr-o realitate dureroasă observată în spitale: părinții care nu aveau unde să doarmă.

„Vedeam părinți în curtea spitalelor, pe bancă, sau vedeam mașini parcate cu geamurile aburind și ne dădeam seama că acolo sunt niște părinți care dorm”, a povestit ea.

Din această nevoie s-a născut un proiect care a crescut rapid: de la o casă pentru părinți la mai multe locuințe în România și chiar în străinătate, pentru cazurile în care tratamentul nu poate fi făcut în țară.

Voluntarii – „șoferi de suflet” pentru familii

Un alt proiect esențial este rețeaua de voluntari care asigură transportul copiilor la spital.

„Avem voluntari care își oferă timpul lor, mașina lor. Noi decontăm doar combustibilul (…) și merg și iau copilul de acasă și îl aduc la spital”, a explicat Andreea Nichita.

În total, peste 300 de voluntari au parcurs milioane de kilometri pentru a sprijini aproximativ 800 de familii.

„Au făcut peste 4 milioane de kilometri în 5 ani”, a adăugat ea.

Sprijin medical, psihologic și uman

Asociația oferă și sprijin direct în spitale, prin pachete săptămânale și servicii de consiliere psihologică.

„În fiecare săptămână le ducem un pachet cu cele necesare pe perioada internării (…) șervețele, hârtie igienică, o cană, o pijama”, a spus președinta Asociației Magic.

Pe lângă nevoile materiale, sprijinul psihologic este esențial, atât pentru copii, cât și pentru părinți.

„Colegii noștri sunt acolo să le explice, să le îmbărbăteze, să le dea curaj mămicilor să meargă mai departe, dar și copiilor”, a precizat aceasta.

Andreea Nichita a vorbit și despre motivația personală care stă în spatele implicării sale în proiect.

„Sunt pacient, fost pacient oncologic acum 15 ani (…) și atunci când eu am cerut ajutorul, niște străini m-au ajutat. Nu m-au respins, nu m-au refuzat. Și atunci asta vreau să dăm și noi înapoi”, a spus ea.

În final, aceasta a subliniat rolul comunității care susține întreaga activitate a Asociației Magic: „Încercăm să fim acolo alături de ei și să le dăm speranță și încredere că totul este bine”.

