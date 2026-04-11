827 de zile de concediu nefolosite

Mossadek „Moss” Ageli a lucrat timp de decenii pentru compania libiană Sabtina Limited, fără să își ia concediul anual în mod constant. În primii ani, situația a fost extremă.

El a declarat: „Când a devenit aproape normal ca vacanțele să fie dificil de avut, i-am scris directorului general nerezident al [Sabtinei], care era și directorul general al companiei-mamă din Libia.”

Potrivit declarațiilor sale, între angajat și companie exista un acord prin care zilele de concediu neutilizate puteau fi reportate sau plătite. Acest angajament a început din 1998.

„Am solicitat ca, atunci când va fi necesar, să primesc plata în schimbul concediilor neutilizate, având în vedere circumstanțele companiei. Directorul general a fost de acord și a semnat documentul.”, a povestit angajatul.

De-a lungul anilor, angajatul a continuat să acumuleze zile de concediu, în baza acestei înțelegeri.

Bărbatul s-a alăturat companiei Sabtina Limited în 1987, inițial ca director general adjunct, înainte de a deveni director comercial, operând din birourile din Londra și Milton Keynes.

Directorii i-au refuzat 200 de zile de concediu între 1988 și 1996. Din 1996 concediul anual al acestui angajat a crescut de la 30 la 45 de zile.

Concediere și refuzul plății

Pentru că această companie nu avea o „schemă pentru pensii”, directorul și asistenta sa își păstrau concediile pentru „când aveam nevoie sau la pensionare.”

Atât în ​​2001, cât și în 2004, firma i-a plătit 15.000 de lire sterline în loc de concediu, dar s-a convenit că nu va trebui să ia banii în fiecare an, deoarece aceștia se vor reporta.

În mai 2022 consiliul de administrație a fost înlocuit.

Situația s-a schimbat în 2024, când noua conducere a companiei a decis să îi încheie contractul și a refuzat să îi plătească zilele acumulate.

În martie 2024, a primit un e-mail prin care i se spunea că este concediat pentru abatere gravă, directorul susținând că a vorbit anterior cu domnul Ageli despre conduita sa, dar că aceasta nu s-a îmbunătățit.

Acuzație pe care a contestat-o imediat.

„Sunt șocat că am primit e-mailul dumneavoastră. Nu știu nimic despre acuzațiile pe care mi le faceți și observ că nu mi-ați oferit niciun detaliu în acest sens.”

Decizia tribunalului

Tribunalul din Watford a stabilit că angajatul a fost tratat incorect și că firma trebuie să îi achite integral concediul neplătit.

Judecătorul a concluzionat: „Consider că s-a convenit între [dl Ageli] și [Sabtina] ca, începând cu începutul angajării sale, orice concediu neutilizat să fie înregistrat, iar orice drept neutilizat să fie reportat în fiecare an.”

Instanța a decis plata a aproximativ 392.000 de lire sterline pentru concediul acumulat începând cu 1998, la care se adaugă alte despăgubiri pentru concediere abuzivă.

Concret, acesta va mai primi suma de 105.000 de lire sterline pentru concediere abuzivă.

„Concedierea [dlui Ageli] a fost în mod evident incorectă din punct de vedere procedural, întrucât nu a fost notificat cu privire la acuzațiile aduse împotriva sa, nu a fost notificat cu privire la probele aduse împotriva sa, nu i s-a oferit posibilitatea de a se reprezenta singur la o audiere disciplinară și nu i s-a acordat dreptul de a face apel.”, a precizat instanța.

Sabtina Ltd este o filială deținută în totalitate de Compania Libiană de Investiții Străine (LAFICO), care la rândul ei este o filială a Autorității Libiene pentru Investiții.

