Casieră concediată pentru o greșeală de câțiva euro

O nouă concediere „pentru justă cauză” a avut loc într-un supermarket din nordul provinciei Modena, potrivit sindicatului Filcams CGIL.

Decizia a fost comunicată pe 8 aprilie și vizează o angajată acuzată că ar fi scanat din greșeală, în două ocazii diferite, două batoane energetice în valoare totală de 2,5 euro pe bonurile a doi clienți.

Potrivit sindicatului, produsele fuseseră cumpărate anterior chiar de casieră, pentru consum personal în pauză, și erau însoțite de bon fiscal, fiind lăsate temporar la casa de marcat.

Compania Coop Alleanza 3.0 a considerat însă că faptele „compromit iremediabil relația de încredere” cu angajata.

Acuzații de sancțiuni disproporționate

Reprezentanții sindicali susțin că acest caz este doar cel mai recent dintr-o serie de situații similare.

„Doar în ultima lună, în magazinele Coop Alleanza din zona Modena, cel puțin trei angajate au fost concediate. Este vorba despre femei, cu vârste de peste 50 de ani și cu vechime îndelungată în muncă”, transmite sindicatul, care acuză compania că ar crea un climat de muncă ostil.

„Ne confruntăm cu o companie care pare să fi transformat ostilitatea la locul de muncă într-o practică”, se arată în poziția organizației sindicale.

Giorgia Volpi, reprezentantă a Filcams, și-a exprimat „puternicul șoc” față de ceea ce consideră a fi o lipsă totală de proporționalitate între faptele imputate și sancțiunile aplicate.

Potrivit acesteia, compania recurge tot mai des la sancțiuni severe, inclusiv concedieri, în detrimentul altor măsuri disciplinare mai ușoare.

Angajați vizați: persoane în vârstă și greu de reangajat

Sindicatul atrage atenția că mulți dintre angajații afectați sunt persoane de vârstă matură, uneori cu probleme de sănătate, dobândite inclusiv din cauza condițiilor de muncă.

Aceștia sunt, potrivit organizației, dificil de reintegrat profesional în alte domenii.

Filcams susține că unele sancțiuni disciplinare au fost reduse doar după intervenția Inspectoratului Teritorial de Muncă. Într-un caz, o sancțiune de patru ore de penalizare salarială a fost modificată după ce declarațiile inițiale au fost contrazise de alți angajați. Într-o altă situație, o suspendare de 10 zile a fost redusă la 3 zile în urma unui arbitraj, fiind considerată disproporționată.

Recent, tot în Italia, o casieră concediată după 30 de ani de muncă pentru un detergent de 2,9 euro care i s-a spart, a ajuns la un acord cu angajatorul și a primit despăgubiri, renunțând însă la reintegrarea în muncă. Cazul femeii din Grosseto a devenit cunoscut la câteva luni după incident, după ce sindicatul Filcams-Cgil a decis să îl facă public, considerându-l extrem de grav.

Valoarea redusă a produsului care a dus la concediere, mai puțin de 3 euro, a generat reacții puternice și dezbateri privind proporționalitatea sancțiunii.

