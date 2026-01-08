Plajă intimă și teren de golf

Când au mers în Tenerife, în 2018, după cum relata Ora de Sibiu, fostul președinte Klaus Iohannis și soția lui Carmen au ales The Ritz-Carlton Abama, care oferea exact ceea ce căuta fostul cuplul prezidențial: o plajă intimă și teren de golf.

Fostul șef a mai fost văzut, ulterior, în insula din Canare. Iohannis a plecat de la Palatul Cotroceni în februarie 2025.

Pe insulă, locuia și instructorul de golf Florin, din Breaza, Prahova, care, după cum scria Emigrant în Tenerife, i-a dat lecţii de golf lui Klaus Iohannis, Lucian Viziru, „Garcea” Mihăescu sau Adrian Năstase.

Hotelul este situat 20 de kilometri nord de Las Americas, în drum spre Los Gigantes, pe malul Atlanticului, în municipiul Guia de Isora.

Cu tot cu vilele, terenul de golf, terenurile de tenis şi centrul SPA, se întinde pe o suprafaţă de 160 de hectare şi a fost inaugurat în noiembrie 2005, cu o investiție 300 de milioane de euro.

A fost renovat în 2014, pentru a se încorpora în rețeaua The Ritz-Carlton.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

462 de camere și suite

The Ritz-Carlton Abama se recomandă, potrivit site-ului oficial, drept „o oază de liniște, de inspirație maură”.

Cele 462 de camere și suite – împărțite între vibranta Citadelă și exclusivistul Retreat – „se bucură de vederi magnifice asupra Oceanului Atlantic, a Muntelui Teide sau a grădinilor luxuriante ale stațiunii”.

Dispune de numeroase piscine, un centru Spa & Fitness de 2.500 de metri pătrați și cel mai mare Ritz Kids din Europa. Oaspeții au o zonă exclusivistă de plaja cu nisip auriu.

The Ritz-Carlton Abama are 10 restaurante, dintre care două cu stele Michelin.

Terenul de golf a fost proiectat de regretatul jucător de golf galez Dave Thomas (1924-2013).

Penelope Cruz, Figo, Beckham, Zidane, Elton John, Bill Clinton

Actrița Penelope Cruz, foștii fotbaliști Luis Figo, David Beckham și Zinedine Zidane, fostul mare jucător de tenis suedez Bjorn Borg, actorul Vin Diesel, care a filmat în Tenerife „Fast and Furious 6”, sau cântărețul Elton John au fost cazați la acest hotel.

Printre președinții care au stat aici se numără Bill Clinton, pasionat de golf, la fel ca și Iohannis.

De la 356 de euro

Dacă vrei să rezervi pe site-ul oficial cazare pentru o noapte, 8 spre 9 ianuarie, cea mai ieftină pentru două persoane este „Citadel Deluxe, Guest room, 1 King or 2 Twin, Resort view, Balcony”, disponibilă la 356 euro. Apoi, „Citadel Deluxe, Guest room, 1 King or 2 Twin, Ocean view, Balcony” costă 408 euro.

Cea mai scumpă este Royal Suites, 2 Bedroom Penthouse Suite, Bedroom 1: 1 King, Bedroom 2: 2 Twin, Ocean view, 3.602 euro pe noapte.

„Retreat, 2 Bedroom Suite, Bedroom 1: King, Bedroom 2: King, Sofa beds: 2, Garden view, Terrace” costă 1.857 de euro.

Pe Booking și Expedia, o noapte pentru doi adulți se găsește la 1.457 de lei

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Foto: ritzcarlton.com/en/hotels/tfsrz-the-ritz-carlton-abama/rooms/

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE