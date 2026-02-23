Ce este „sindromul soțului pensionar”

Sindromul soțului pensionar descrie situația în care soția ajunge să fie copleșită de prezența constantă a partenerului, de schimbarea rutinei și de faptul că acesta își pierde identitatea profesională.

Printre simptome se numără insomnie, anxietate, depresie, sentiment de neputință și, în unele cazuri, divorț.

În Japonia, fenomenul este atât de răspândit încât se estimează că aproximativ 60% dintre femei îl experimentează. În Marea Britanie, datele arată o creștere puternică a divorțurilor la vârste de peste 60 de ani.

De ce apare criza soțului pensionar

Terapeuta de cuplu Joanna Harrison explică faptul că pensionarea este o schimbare uriașă de identitate: „Este o modificare de ritm, de scop și de rutină, iar impactul asupra partenerului este major”, spune ea.

Avocata specializată în divorț Liz Fletcher compară pensionarea cu un doliu: bărbatul își pierde viața profesională, statutul și mediul social. În același timp, soția poate simți că spațiul ei este invadat. Apar frustrări legate de împărțirea treburilor casnice, de planurile diferite sau de bani.

În România, numărul pensionarilor a crescut în luna ianuarie 2026 față de luna decembrie 2025 și a ajuns la 4.583.267 de pensionari.

Planuri diferite, resentimente mari

Unul vrea să călătorească, celălalt preferă liniștea și familia. Unul vrea aventură, celălalt stabilitate. Și dacă cei doi parteneri nu sunt pe aceeași lungime de undă și dacă nu există comunicare, distanța dintre ei crește. Unii bărbați pot ajunge să caute validare în afara căsniciei, mai ales dacă se simt neapreciați sau inutili.

De asemenea, odată cu mai mult timp petrecut împreună, ies la suprafață probleme mai vechi, inclusiv lipsa intimității sau tensiunile financiare.

Cum poate fi salvată relația

Experții spun că soluția nu este divorțul grăbit, ci renegocierea relației. Iar recomandările lor sunt:

recunoașteți că pensionarea este o criză pentru amândoi, nu doar pentru cel care iese din activitate

comunicați deschis despre așteptări și frici

păstrați spațiu personal și activități separate

nu transformați partenerul într-un „copil în plus” în casă

planificați împreună noul capitol al vieții.

„Nu poți intra în pensionare și să te aștepți ca totul să rămână la fel”, spune terapeuta.

De ce tot mai multe cupluri divorțează după 60 de ani

În ultimii 20 de ani, numărul divorțurilor în rândul cuplurilor trecute de 60 de ani a crescut semnificativ în mai multe țări occidentale. Pentru unele femei, pensionarea partenerului devine momentul în care își pun întrebarea: „Așa vreau să-mi trăiesc restul vieții?”.

Experții spun că, dacă este gestionată corect, această etapă poate întări relația. Dacă este ignorată, poate duce la separare. În România, divorțul se poate face la ofiţerul stării civile, la notar, pe cale amiabilă, sau la tribunal și există o serie de acte necesare pentru divorț în 2026.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE