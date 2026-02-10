Câți pensionari erau în România în ianuarie 2026

Potrivit ultimelor date publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), în ianuarie 2026, în România au fost înregistrați 4.583.267 pensionari, care au primit pensii în valoare totală de 12,91 miliarde de lei (aproximativ 2,54 miliarde de euro).

Față de luna decembrie 2025, atunci când CNPP a comunicat 4.583.151 de pensionari români, numărul pensionarilor a crescut cu 116.

Pensia medie la nivelul întregii țări este de 2.819 lei, cu doar un leu mai mare decât cea din decembrie 2025.

Județele cu cei mai mulți și cei mai puțini pensionari

Cea mai mare populație de pensionari se regăsește în București și în marile centre economice sau foste zone industriale:

  • București: 467.225 pensionari;
  • Timiș: 152.185 pensionari;
  • Prahova: 188.391 pensionari;
  • Cluj: 178.616 pensionari;
  • Iași: 151.103 pensionari;

La polul opus se află județe cu o populație mai redusă sau cu un profil demografic diferit:

  • Covasna: 44.398 pensionari;
  • Tulcea: 45.016 pensionari;
  • Giurgiu: 51.236 pensionari;
  • Ialomița: 52.172 pensionari;
  • Sălaj: 52.754 pensionari.

Pensia medie pe județe: cea mai mare vs. cea mai mică

Discrepanțele regionale în ceea ce privește pensia medie rămân semnificative, fiind influențate de istoricul salarial al fiecărei zone:

  • Top cele mai mari pensii medii:
    1. București Sector 1: 4.122 lei;
    2. București Sector 6: 3.661 lei;
    3. București Sector 2: 3.612 lei;
    4. Hunedoara: 3.503 lei (cea mai mare valoare din afara Capitalei);
    5. Brașov: 3.328 lei.

La polul opus, județul Botoșani este cel în care pensia medie este cea mai mică din România, cu numai 2233 de lei.

  • Top cele mai mici pensii medii:
    1. Botoșani: 2.233 lei
    2. Giurgiu: 2.281 lei
    3. Vaslui: 2.283 lei
    4. Vrancea: 2.272 lei
    5. Satu Mare: 2.374 lei
Vremea în perioada 9 februarie - 9 martie 2026. ANM anunță când scăpăm de ger și unde va fi cel mai cald
Știri România 09:20
Vremea în perioada 9 februarie – 9 martie 2026. ANM anunță când scăpăm de ger și unde va fi cel mai cald
Peste 1.500 de primari fac grevă de avertisment după ce Ilie Bolojan a cerut în premieră reorganizarea administrativ-teritorială
Știri România 08:38
Peste 1.500 de primari fac grevă de avertisment după ce Ilie Bolojan a cerut în premieră reorganizarea administrativ-teritorială
Obiceiurile la care Anghel Damian nu renunță când vine vorba despre fiul lui și al lui Theo Rose: „Avem responsabilități clare"
Exclusiv
Stiri Mondene 09:10
Obiceiurile la care Anghel Damian nu renunță când vine vorba despre fiul lui și al lui Theo Rose: „Avem responsabilități clare”
Viciul care l-a lăsat fără bani în buzunar pe Rică Răducanu. „Nu te poți abține. E boală pe viață, e clar!"
Stiri Mondene 09 feb.
Viciul care l-a lăsat fără bani în buzunar pe Rică Răducanu. „Nu te poți abține. E boală pe viață, e clar!”
Ilie Bolojan anunță controale la persoanele cu dizabilități care au obținut certificate discutabile pentru a evita abuzurile
Politică 09 feb.
Ilie Bolojan anunță controale la persoanele cu dizabilități care au obținut certificate discutabile pentru a evita abuzurile
Ilie Bolojan spune că românii sunt furioși și frustrați fiindcă „nu toată lumea achită nota de plată" / „Va fi mai ușor când nu voi mai fi premier"
Politică 09 feb.
Ilie Bolojan spune că românii sunt furioși și frustrați fiindcă „nu toată lumea achită nota de plată” / „Va fi mai ușor când nu voi mai fi premier”
