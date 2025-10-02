Dacă la început erau cunoscute simptome precum tusea, febra sau pierderea gustului, acum au fost identificate și manifestări surprinzătoare.

„Covid este un fel de oaie cu cinci picioare, cu triplul său tropism (respirator, enteric și neurologic), prezintă semne din ce în ce mai atipice, chiar dacă acestea rămân excepționale”, explică Xavier Lescure, specialist în boli infecțioase la Spitalul Bichat din Paris.

Printre cazurile neobișnuite, unii pacienți au prezentat leziuni asemănătoare degerăturilor pe degetele de la picioare, care s-au umflat și au devenit violet.

Un studiu al Universității din Leeds a descris cazul unui pacient de 33 de ani ale cărui picioare „s-au transformat în albastru, fără ca temperaturile scăzute să fie cauza”.

Acesta acuza senzație de greutate, furnicături și mâncărimi, manifestări puse pe seama unei disfuncții a sistemului nervos autonom.

De asemenea, au fost raportate cazuri rare de pierdere bruscă a auzului la pacienți infectați, pe lângă pierderea mirosului și a gustului deja cunoscute și observate pe scară largă.

Și mai neobișnuit, în Statele Unite, un bărbat de 62 de ani a avut un „sughiț continuu timp de patru zile”, simptom asociat tot cu infecția virală, potrivit The American Journal of Emergency Medicine.

Recomandări Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”

În prezent, simptomele Covid-19 tind să fie mai ușoare decât în 2020, dar mai variate.

„Simptomele sunt încă în mare parte ORL/respiratorii, dar observăm din ce în ce mai multe forme care seamănă cu gripa: dureri de cap, febră etc., cu mai puțină oboseală decât inițial”, a mai precizat dr. Lescure.

Pe lângă acestea, pacienții au raportat diaree, dureri musculare, conjunctivită, pete roșii pe piele, dar și dificultăți neurologice precum probleme de concentrare, pierderi de memorie și tulburări de vorbire.

Săptămâna trecută, 22-28 septembrie, aproape 4.000 de români au fost infectați cu virusul SARS-CoV-2, conform INSP. Au fost raportate și opt decese la persoane cu COVID-19, toate prezentând comorbidități.