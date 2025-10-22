În limba română apar adesea greșeli și confuzii, uneori din neatenție, alteori din necunoaștere sau chiar din influența altor limbi. Româna este o limbă bogată, dar și complexă, cu o gramatică ce presupune numeroase reguli, excepții și nuanțe de exprimare. Tocmai această bogăție o face frumoasă, dar și dificilă pentru mulți vorbitori.

Confuziile pot apărea la nivelul formelor gramaticale, al acordurilor, al folosirii corecte a cuvintelor sau al construcțiilor de propoziții. Unele greșeli devin atât de frecvente, încât ajung să pară firești. De exemplu, formele ”minim” și ”minimum”, sau ”maxim” și ”maximum” sunt adesea folosite fără o distincție clară, deși nu întotdeauna în mod corect. Aceste situații ilustrează cât de ușor pot apărea neclarități chiar și în cazul vorbitorilor nativi.

Pe lângă complexitatea gramaticală, la răspândirea acestor confuzii contribuie și ritmul alert al comunicării moderne, influențele din alte limbi, precum și neglijența față de forma scrisă.

Cum e corect: maxim sau maximum

În limba română, se întâlnesc frecvent confuzii în folosirea cuvintelor „minim”, „minimum”, „maxim” și „maximum”. Deși par forme aproape identice și au un sens comun, ele se folosesc în contexte gramaticale diferite, iar alegerea corectă depinde de rolul pe care cuvântul îl are în propoziție.

Recomandări
Aceste confuzii sunt ușor de înțeles, întrucât diferențele sunt subtile, iar vorbirea de zi cu zi nu pune mereu accent pe nuanțele gramaticale. Totuși, folosirea corectă a acestor forme contribuie la claritate, precizie și la respectarea normelor limbii.

Când cuvântul însoțește un substantiv și are rol de adjectiv

Atunci când determină un substantiv, formele trebuie să varieze după gen și număr, deci se folosește ”maxim”. Acesta se acordă cu substantivul pe care îl însoțește:

  • temperatura maximă admisă în frigider;
  • nivelul maxim de zgomot permis;
  • cheltuieli maxime pentru distracție;
  • rezultate maxime la evaluare.

Când are rol de adverb

În acest caz, formele sunt invariabile, deci se folosește ”maximum”.

  • se recomandă să consumați maximum două cafele pe zi;
  • se acceptă maximum cinci participanți într-un grup;
  • plata se face în termen de maximum trei zile;

Când cuvântul este folosit ca substantiv

Maxim poate funcționa și ca substantiv, desemnând o valoare extremă:

  • am obținut maximul la test;
  • este maximul de valoare pentru acest produs.

Cum e corect: minim sau minimum

Aceleași reguli gramaticale sunt valabile și pentru formele ”minim” și minimum”.

Adjectiv sau substantiv

  • salariul minim garantat în plată crește anual;
  • a atins un nivel minim de performanță;
  • efortul depus a fost minim;
  • am obținut minimul necesar pentru promovare.

Adverb

  • bea minimum doi litri de apă pe zi;
  • vei avea nevoie de minimum trei zile pentru recuperare;
  • participarea se face cu minimum zece persoane;
  • contractul se semnează pe o perioadă de minimum un an.

Cele mai comune greșeli în limba română

Vroiam în loc de voiam. Vroiam în loc de voiam. Verbul a vrea este diferit de a voi. Mulți oameni folosesc vroiam, vroiai etc. Acest verb este o îmbinare a celor două. Se folosește corect eu vream/voi vreați/ei vreau. În schimb, a voi se folosește eu voiam/tu voiai/el voia/voi voiați/ei voiau. Vroiam este o combinație între cele două verbe care este greșit folosită de către români. Servici / serviciu

Servici în loc de serviciu. Singura formă corectă, în limba română, este serviciu pentru toate înțelesurile acestui cuvânt. Forma servici este incorectă, indiferent de sensul pe care am vrea să îl atribuim.

Descoperă și – Ști sau știi. Când se scrie corect cu un ”i” și când cu doi

Care în loc de pe care. „Este cartea care am vrut-o”, o construcție complet greșită pentru că din ea lipsește prepoziția „pe”. În plus, prepoziția poate schimba sensul unei fraze/propoziții.

Decât în loc de doar. Mulți oameni nu știu că decât se folosește doar alături de negație. „Nu am decât un măr”. În alte sensuri, doar se folosește singur. „Am doar doi lei”. Când există construcții negative se folosește decât, spre deosebire de doar, care se folosește fără negație.

Datorită și din cauza. Spunem datorită când ne referim la o întâmplare fericită. Un mijloc prin care cineva a obținut ceva sau datorită căruia s-a întâmplat ceva bun. Nu se poate vorbi despre „un accident datorită vitezei”, ci doar „un accident din cauza vitezei”. Folosim „din cauza” pentru evenimente nefericite și pentru a acuza/a învinovăți o persoană/circumstanță/motiv etc.

Descoperă și Cele mai comune greșeli de ortografie în limba română și cum să le eviți

Despre limba română

Limba română este o limbă de origine latină. Mai exact, limba română este o limbă romanică, din grupul italic al familiei de limbi indo-europene, prezentând multe similarități cu limbile franceză, italiană, spaniolă, portugheză, catalană și reto-romană.

Înainte de a deveni limba română, latina din Dacia s-a îmbogățit și cu unele cuvinte vechi grecești. Este vorba de cuvinte specifice latinei dunărene, transmise apoi limbii române, inexistente în celelalte limbi romanice. Teritoriul de formare a limbii române a fost atât la nord, cât şi la sud de Dunăre, şi s-a încheiat aproximativ în secolul al VII-lea, moment de la care se poate vorbi de existenţa poporului român şi a limbii române.

Printre limbile romanice, româna este a cincea după numărul de vorbitori, în urma spaniolei, portughezei, francezei și italienei. Din motive de diferențiere tipologică, limba română mai este numită în lingvistica comparată limba dacoromână sau dialectul dacoromân. De asemenea, este înregistrată ca limbă de stat atât în România cât și în Republica Moldova.

Sursă foto – Shutterstock.com

