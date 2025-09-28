Călătoriile solo, o formă de reducere a stresului

Conform articolului, mulți călători descoperă că aceste călătorii pot fi o formă neașteptată de reducere a stresului și o cale către autocunoaștere. Ioana, originară din România, și-a depășit temerile legate de opiniile altora și a făcut prima sa călătorie solo la Paris, la vârsta de 31 de ani. Experiența a fost transformatoare pentru ea.

„Persoanele importante din viața mea au fost foarte încurajatoare, iar locuitorilor din Paris nu le păsa deloc că mâncam singură în restaurante sau că mă plimbam singură pe malul Senei”, spune ea.

Dr. Ravi Gill, un psiholog cu peste 15 ani de experiență în sănătatea mentală, subliniază beneficiile psihologice ale călătoriilor solo.

„Călătoriile solo oferă beneficii psihologice profunde, ajutând indivizii să depășească anxietatea, să-și construiască încrederea în sine”.

Încredere și abilități de luare a deciziilor

Ioana, care acum are un blog dedicat călătoriilor solo, subliniază aspectul de împuternicire.

„Cred că aceste călătorii solo te fac mai puternic pentru că trebuie să faci totul singur. Odată ce mergi într-un oraș nou, rezolvi probleme legate de întârzieri ale zborurilor sau comanzi mâncare într-o limbă străină cu succes, îți dai seama că nu există nimic ce nu poți face”.

Maddie Quammen, o creatoare de conținut din SUA, descrie călătoriile solo ca fiind „ca o oglindă și un buton de resetare în același timp”.

„Te scoate din zona ta de confort și, făcând acest lucru, te ajută să înțelegi clar cine ești și ce îți dorești cu adevărat”.

O călătorie de autodescoperire

Pentru mulți călători, o aventură solo devine o călătorie de autodescoperire. Dr. Gill descrie acest proces ca „înlocuirea unei mentalități fixe cu o mentalitate de creștere”.

În sondajul Emerald Cruises, 32% dintre respondenți au văzut călătoriile solo ca o modalitate de a învăța mai multe despre ei înșiși. Pentru Ioana, călătoriile solo au fost un semnal de alarmă privind echilibrul său între viața profesională și cea personală.

„Obișnuiam să lucrez în corporație și eram nefericită pentru că jobul meu nu era împlinitor și nu aveam libertatea de timp pe care mi-o doream”, spune ea.

„După ce am făcut câteva călătorii solo, am devenit mai încrezătoare și mi-am dat seama că sunt în control asupra propriei vieți și că îmi pot schimba realitatea”.

Vindecarea în mișcare

Experiența lui Maddie a fost, de asemenea, o cale către dezvoltarea personală. După o despărțire în timpul unei călătorii în străinătate, ea s-a trezit „complet singură de cealaltă parte a lumii”.

Cu toate acestea, călătoriile solo nu i-au permis să rămână blocată.

„Am simțit că mi-am pierdut persoana favorită și nu aveam idee cine sunt fără ea. Dar călătoriile solo nu m-au lăsat să rămân blocată. A trebuit să merg mai departe. A trebuit să mă bazez pe mine însămi – și pe străini”, spune ea.

Maddie continuă să călătorească full-time și își împărtășește experiențele sincere despre depășirea unei despărțiri în timp ce călătorește singură.

„Odată plângeam într-un pat supraetajat din cauza fostului meu partener, crezând că am făcut cea mai mare greșeală din viața mea. Două zile mai târziu, mergeam prin câmpurile de orez din Vietnam, plină de pace și bucurie”, spune ea.

Pentru Maddie, călătoriile solo nu doar i-au arătat că poate face față oricărei situații, ci că poate chiar să prospere.

„E greu să te prăbușești când privești răsăritul de pe un munte pe care tocmai l-ai urcat”, concluzionează ea.

În acest context, vă prezentăm o listă cu destinații turistice pentru cei care călătoresc singuri.

