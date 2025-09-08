Cum ajungem să folosim cuvinte în mod greșit

Limba este considerată un organism viu, care se schimbă permanent sub influența mediului social, cultural și tehnologic. Cu toate astea, există o diferență importantă între faptul că limba se schimbă și evoluează în mod natural și faptul că unele cuvinte sunt folosite pur și simplu greșit. Iar dacă folosim un cuvânt cu sens greșit, există riscul ca mesajul nostru să fie interpretat altfel decât intenționam.

În primul rând, ajungem să folosim cuvinte în mod greșit pentru că sensul lor real nu mai este suficient de cunoscut. Mulți oameni învață cuvintele ”din mers”, din context, și tind să le atribuie înțelesuri aproximative, mai ales dacă le aud frecvent folosite într-un fel eronat.

Un alt motiv ține de influențele externe, mai ales din engleză în prezent. Sub presiunea mediului online și a traducerilor rapide, multe cuvinte sunt folosite cu sensuri eronate.

Un alt factor important este tradiția orală și transmiterea neglijentă a expresiilor. În vorbirea de zi cu zi, oamenii tind să simplifice sau să adapteze după ureche anumite cuvinte ori expresii.

Mai există și fenomenul confuziei între cuvinte asemănătoare ca formă, dar diferite ca sens. Aici intervine lipsa de atenție la nuanțe și graba de a transmite un mesaj, fără preocuparea de a folosi termenii exacți.

Cuvinte folosite greşit în limba română

Patetic

Cuvântul patetic este rostit adesea cu sensul de ridicol, demn de milă. În acest sens peiorativ, cuvântul poate descrie o persoană sau o situație care este considerată jalnică sau lipsită de valoare. În acest context, ceva „patetic” este văzut ca fiind lamentabil sau demn de dispreț.

Potrivit DEX, adjectivul patetic provine din limba franceză – pathetique – și are sensul de „plin de patos, care emoționează, impresionează, înduioșează; plin de emfază, de afectare.” Un alt sens al acestui cuvânt poate fi: „care inervează mușchii oblici ai ochiului”, atunci când este vorba despre nervi. Atunci când este substantiv, patetic poate avea sensul de „categorie estetică care desemnează însușirea unei situații sau a unei opere de artă de a provoca emoții puternice, de a impresiona.”

Patetic în limba română a început să fie folosit la peiorativ pentru a desemna ceva ridicol sau jalnic, deși sensul său original era ”emoționant”. Una dintre explicațiile acestei modificări în limbajul comun poate fi împrumutul de sens din limba engleză, unde pathetic are înțelesul de demn de milă sau de jalnic, deplorabil.

Facilitate

Un alt cuvânt folosit greșit și foarte frecvent în limba română este ”facilitate”. Acest cuvânt este adesea confundat de vorbitorii de română cu termenul „facilități”, împrumutat din limba engleză, mai exact din ”facilities”, care desemnează locuri, spații, echipamente sau instrumente puse la dispoziție pentru a susține derularea unui proiect sau a unei activități.

În limba română, însă, ”facilitate” are un înțeles diferit. Se referă la însușirea sau capacitatea de a realiza ceva cu ușurință, fără a depune un efort considerabil. Astfel, a avea o „facilitate” pentru limbi străine înseamnă a le învăța sau a le folosi cu mare ușurință, iar o persoană care vorbește fluent poate fi descrisă ca având această calitate.

Este important să nu confundăm „facilitate” cu „facilități” în română. Termenul „facilități” a preluat sensul englezesc și se referă la obiecte, instrumente sau spații care sprijină desfășurarea unei activități, în timp ce „facilitate” exprimă o capacitate personală de a face ceva fără dificultate.

Debut

Cuvântul ”debut” este adesea utilizat greșit în limba română, mai ales în contexte care privesc începuturi repetitive, cum ar fi debutul unui nou an școlar sau al unei competiții sportive/campionate. Mulți oameni tind să-l folosească ca sinonim pentru ”început”, însă această echivalență este incorectă.

În realitate, ”debut” desemnează prima apariție sau prima participare a unei persoane într-o activitate, într-o profesie sau pe o scenă, adică momentul în care cineva pătrunde pentru prima dată într-un anumit domeniu. De exemplu, putem spune că un actor face debutul pe scenă atunci când joacă pentru prima dată într-o piesă, sau că un muzician face debutul într-un concert.

Prin urmare, ”debut” nu se poate folosi pentru a desemna începutul unei competiții, al unui sezon sau al anului școlar, pentru că aceste situații implică un eveniment general, nu prima apariție a unei persoane într-o activitate.

Exemplu

Piesa lui de debut a fost un adevărat succes. – folosire corectă

Urmează debutul anului școlar. – folosire incorectă.

Fortuit

Cuvântul ”fortuit” este unul dintre cuvintele folosite cel mai frecvent în mod greșit, în limba română, iar confuzia apare adesea din dorința de a folosi un termen care sună mai sofisticat. Mulți români îl confundă cu termenul ”forțat”, deși cele două cuvinte au sensuri complet diferite și nu sunt niciodată sinonime.

Sensul corect al cuvântului „fortuit” este legat de întâmplări neprevăzute, accidentale sau neașteptate, iar originea termenului provine chiar de la zeița Fortuna, zeița norocului și a surprizelor neplanificate din mitologia romană.

Astfel, atunci când spunem că un eveniment a fost fortuit, ne referim la faptul că acesta s-a produs din întâmplare, fără a fi planificat sau controlat.

Pe de altă parte, cuvântul „forțat” se referă la ceva care este impus, realizat împotriva voinței sau a naturii normale, ceea ce este complet diferit de ideea de întâmplare sau hazard.

Exemplu

Am fost fortuit să spun da în această situație, nu am putut refuza – folosit în mod incorect.

E o întâmplare fortuită, mă bucur ca așa a fost, am avut noroc – folosit în mod corect.

Veleități

Cuvântul ”veleitate” este un neologism preluat din limba franceză, iar în folosirea sa de către unii vorbitori poate fi confundat cu termenul ”valență”. Totuși, între aceste două cuvinte există diferențe semnificative.

„Veleitate” desemnează o dorință, o pretenție sau o ambiție care nu este întemeiată și care, de regulă, nu are șanse reale de a fi realizată. Este vorba despre o aspirație care poate părea exagerată sau nerealistă, fiind adesea lipsită de suport concret, fie că este vorba despre resurse, competențe sau planificare. Cu alte cuvinte, o veleitate reflectă intenția de a atinge ceva dorit, dar fără ca aceasta să fie sprijinită de circumstanțe reale.

În contrast, ”valență” are un sens diferit, indicând o posibilitate, o capacitate sau aptitudinea de a manifesta anumite calități sau de a influența un rezultat.

Astfel, confuzia dintre ”veleitate” și ”valență” poate fi evitată dacă reținem că prima implică o intenție nesusținută și adesea nerealistă, iar cea de-a doua exprimă capacitatea sau potențialul de a realiza ceva.

Exemplu

Copilul aceste este veleități de mare muzician – este incorect.

Are veleități de lider, dar nu poate să se conducă nici pe sine – utilizare corectă.

Laborios

Cuvântul ”laborios” este frecvent folosit greșit în limba română, mai ales atunci când oamenii doresc să facă un compliment sau să sublinieze că cineva muncește mult și este productiv. În mod eronat, se spune adesea că o persoană este „laborioasă” pentru a arăta eficiența sau hărnicia acesteia.

În realitate, sensul corect al cuvântului ”laborios” este acela de a desemna o activitate sau o sarcină care implică mult efort și multă muncă, adesea obositoare și dificilă.

Prin urmare, nu este corect să folosim „laborios” ca sinonim pentru „productiv” sau „eficient”. De exemplu, putem spune că redactarea unui raport detaliat a fost laborioasă, pentru a evidenția cât de mult efort a presupus, dar nu putem spune că o persoană este „laborioasă” doar pentru că produce rezultate bune.

Exemplu

Să scriu această carte a fost un proces laborios, am avut convingerea că nu voi reuși niciodată – este o variantă corectă.

Întâlnirea noastră a fost laborioasă, am reușit să facem tot ce ne-am propus – este o variantă eronată.

Dilemă

Cuvântul ”dilemă” este adesea folosit greșit în limbajul cotidian. Auzim în mod frecvent formulări de genul ”Am o dilemă: să merg la mare sau să merg la munte în vacanța asta?”

În acest caz este vorba despre alegerea într-un context pozitiv sau neutru. În realitate, sensul corect al cuvântului este mult mai restrâns și are o conotație negativă.

O dilemă nu este o simplă alegere între două variante, ci o situație problematică în care persoana se confruntă cu două opțiuni, ambele nefavorabile sau dezavantajoase. Indiferent de decizia pe care o ia, rezultatul va fi unul negativ sau cu consecințe nedorite. Astfel, dilema descrie o dificultate reală, o încurcătură din care nu există o ieșire complet avantajoasă.

Pe scurt, putem vorbi de o „dilemă” doar atunci când alegerea nu este făcută de bună voie, ci impusă de circumstanțe neplăcute, și indiferent de soluția aleasă, există pierdere sau neplăcere. Folosirea termenului pentru alegeri neutre sau pozitive, precum decizia între două rochii, este incorectă.

Exemplu

Am o dilemă: să mă îmbrac în fustă sau în pantaloni? – folosire greșită.

Am o mare dilemă: nu știu dacă să plec din această relație care îmi face rău sau să rămân sperând la o schimbare, conștient că s-ar putea să nu se întâmple niciodată. – folosire corectă.

Sursă foto – Shutterstock.com

