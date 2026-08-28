De ce au ales românii Ungaria ca destinație de vacanță în vara lui 2026. Cele mai căutate locații din țara vecină

Proximitatea continuă să fie unul dintre marile avantaje ale destinației, mai ales pentru turiștii din vestul României. După eliminarea controalelor asupra persoanelor la frontiera terestră dintre România și Ungaria, de la 1 ianuarie 2025, călătoriile cu mașina au devenit și mai simple, iar localitățile aflate la câteva zeci de kilometri de graniță sunt potrivite inclusiv pentru excursii de o zi sau weekenduri spontane.

România rămâne una dintre piețele externe importante pentru turismul ungar. În primele șase luni ale anului 2026, vizitatorii din România au generat peste jumătate de milion de nopți de cazare în unitățile comerciale din Ungaria.

Capitala Ungariei continuă să fie una dintre primele alegeri ale românilor, însă vara aduce un motiv suplimentar de călătorie: calendarul foarte bogat de evenimente.

În 2026, Marele Premiu de Formula 1 al Ungariei, desfășurat în perioada 24–26 iulie la Hungaroring, a transformat din nou Budapesta într-unul dintre marile puncte de întâlnire ale fanilor motorsportului din Europa.

În august, Sziget Festival, organizat între 11 și 15 august pe insula Obuda, a readus la Budapesta unul dintre cele mai cunoscute festivaluri de muzică din Europa. Finalul verii este marcat și de festivitățile dedicate Zilei Sfântului Ștefan, cu programe organizate în mai multe zone ale capitalei. Pentru turiști, evenimentul devine astfel punctul de pornire pentru un city break mai amplu: două-trei zile în care concertele sau competițiile sportive sunt combinate cu gastronomia, croazierele pe Dunăre, rooftopurile, muzeele și bine-cunoscuta cultură balneară a orașului.

Băile Szechenyi și Rudas, dar și ștrandurile urbane precum Palatinus rămân în timpul verii alternative la programul clasic de vizitare a capitalei.

Excursie peste graniță

Un alt tip de vacanță foarte accesibil turiștilor români este cel oferit de băile termale și aquaparkurile din estul și sud-estul Ungariei. Pentru locuitorii din Arad, Timișoara, Oradea și alte orașe din vestul țării, distanțele permit inclusiv excursii de o zi sau weekenduri scurte.

Gyula este una dintre cele mai cunoscute destinații balneare aflate în imediata apropiere a României. Băile Cetății și AquaPalota combină piscinele termale și zonele de wellness cu facilități dedicate familiilor și copiilor. La Mako, Hagymatikum reprezintă o experiență diferită nu doar prin oferta de piscine și wellness, ci și prin arhitectura organică spectaculoasă semnată de Imre Makovecz.

Mai departe, Hajduszoboszlo, unul dintre cele mai mari complexuri balneare din Europa, continuă să fie o destinație importantă pentru familii, în timp ce Debrecen și împrejurimile sale permit combinarea unui city break cu experiențe de wellness și programe pentru copii.

Astfel, pentru o parte dintre români, „vacanța în Ungaria” nu înseamnă neapărat o săptămână de concediu, ci poate însemna pur și simplu o zi de piscină, un weekend la spa sau două nopți petrecute la câteva ore de casă.

Balaton, alternativa la vacanța clasică de vară

Pentru sejururile mai lungi, Lacul Balaton rămâne una dintre destinațiile emblematice ale verii în Ungaria. Cel mai mare lac din Europa Centrală atrage familii, cupluri și turiști activi prin combinația dintre plaje, sporturi nautice, gastronomie, vinuri și localități cu atmosferă de vacanță.

Malul sudic, cu ape care se adâncesc treptat, este apreciat în special de familiile cu copii, în timp ce partea nordică oferă o combinație de plaje, dealuri vulcanice, podgorii și sate cu personalitate. Printre cele mai cunoscute opriri se numără Balatonfured, cu promenada sa de pe malul lacului, și Tihany, unul dintre cele mai recognoscibile locuri din regiune.

Și aici, evenimentele au contribuit la atmosfera sezonului. Între 30 iulie și 1 august, Balatonfured a găzduit Kekszalag – Blue Ribbon, celebra regată care traversează Lacul Balaton, iar între 19 și 22 august, Zamardi a găzduit Strand Festival. Balaton arată astfel o altă față a Ungariei turiștilor români: nu doar o destinație pentru city break sau wellness, ci și o destinație completă de vacanță de vară.

Ungaria rămâne o destinație accesibilă și din perspectiva bugetului. Cazarea costă, în general, între 100 și 200 de euro pe noapte pentru o cameră, în funcție de destinație, perioadă și categoria hotelului, iar biletele de intrare la obiective turistice, ștranduri sau băi termale pornesc de la aproximativ 5 euro și pot ajunge la 20 de euro pe zi, de persoană.

Transportul este, la rândul său, accesibil: turiștii din vestul României pot ajunge rapid cu mașina la destinațiile aflate în apropierea graniței, în timp ce Budapesta beneficiază de conexiuni aeriene directe din România. Astfel, o vacanță în Ungaria poate fi adaptată ușor unor bugete diferite, de la o excursie de o zi până la un city break sau un sejur mai lung.

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