Totul a plecat de la afirmațiile făcute cu o zi în urmă de Siegfried Mureșan pe Facebook: „Nu cred că un viitor guvern PSD va fi capabil să apere aceste fonduri pentru România. Va eșua și, la fel ca în cazul PNRR și al Legii salarizării, va căuta vinovați în altă parte. Alegerea este simplă: fondurile europene pentru România sau guvern PSD”.

„Domnul Siegfried Vasile Mureșan, propunerea pentru… Dar nu știu dacă mai e propunerea PNL, USR, UDMR pentru funcția de prim-ministru… vorbește prostii. Dar prostii mari. […] Dacă s-ar uita în trecut, ar vedea că PSD-ul a fost cel care a făcut ca România să fie membră NATO, PSD a fost cel care a făcut și a încheiat toate negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană, când a condus guvernul, PSD-ul este cel care a dus România în Schengen. PSD-ul, cu următorul guvern, va duce România în OECD. Tot PSD-ul va fi cel care va duce România în zona Euro. Alții nu pot să facă lucrul acesta, pentru că au o singură politică publică. Să înjure PSD. Asta îi definește de ani buni de zile”, a spus Grindeanu.

Declarațiile au venit înainte ca președintele PSD să meargă la Palatul Cotroceni pentru a discuta cu președintele Nicușor Dan și cu liderii PNL, USR și UDMR propunerile pentru noul premier și Executiv, în contextul în care premierul Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai.

Reamintim că și Ilie Bolojan, președintele PNL, a declarat pe 25 august că partidul va decide în perioada următoare dacă îl va mai susține pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier în viitorul Guvern. Foarte important, Bolojan nu a mai insistat cu varianta Siegfried Mureșan.

Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură acum aproape 4 luni, iar România nu are un guvern „plin” de atunci

România este în criză politică din 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern au început abia pe 18 mai și s-au finalizat pe 4 iunie, când Nicușor Dan l-a nominalizat pe Eugen Tomac. Potrivit Constituției, el avea la dispoziție 10 zile ca să vină în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor pentru votul de încredere. Numai că PNL și USR au anunțat că nu sprijină Guvernul Tomac, iar PSD se pregătea să facă același lucru.

Variantele Eugen Tomac și Adrian Veștea au căzut. PSD l-a propus premier pe Sorin Grindeanu, iar PNL, USR și UDMR pe Siegfried Mureșan

În acest context, duminică dimineață, 14 iunie, președintele Nicușor Dan a anunțat că Tomac și-a depus mandatul și a propus a doua variantă de premier, pe Adrian Veștea, pe atunci prim-vicepreședinte PNL. Numai că Veștea nu a informat partidul condus de Bolojan că a discutat separat cu președintele României, pentru că șeful statului i-a cerut discreție. Nici Nicușor Dan nu a informat conducerea liberalilor de această mutare.

După 8 zile, pe 22 iunie, Adrian Veștea a mers în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor, dar a picat la vot cu 189 de voturi favorabile, pentru că avea nevoie de 233.

O zi mai târziu, pe 23 iunie, președintele Nicușor Dan a început consultările cu partidele pentru a găsi un premier acceptat de toți. După câteva zile, PSD a venit cu varianta Sorin Grindeanu, președintele partidului, iar PNL, USR și UDMR l-au propus pe Siegfried Mureșan, cu toate că Ilie Bolojan afirmase că PNL este dispus să voteze un guvern minoritar PSD.

Nicușor Dan l-a acuzat pe Ilie Bolojan că blochează formarea unui nou guvern prin răzgândiri repetate

Pe 26 iunie, șeful statului a chemat din nou partidele la discuții, dar nu s-a ajuns la niciun rezultat. După aceea, Nicușor Dan a lăsat de înțeles că premierul demis Ilie Bolojan se opune formării unui Guvern „plin” promițând ceva, dar schimbându-și repetat punctul de vedere.

Mai întâi, pe 25 iunie, Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști dacă Bolojan l-a mințit referitor la susținerea Guvernului Tomac. Iar președintele României nu a negat, răspunzând diplomatic: „Nu o să vă răspund la această întrebare, dar o să vă spun că în momentul în care I-am desemnat pe Eugen Tomac, am avut așteptarea rezonabilă că o să fie o majoritate pentru această nominalizare, că altfel nu aș fi făcut-o”.

Pe 26 iunie, șeful statului l-a acuzat indirect pe Bolojan de minciună după ce premierul demis a spus că PNL va sustine inclusiv un Guvern minoritar PSD, însă acest lucru nu s-a dovedit în negocierile de la Cotroceni: „Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”.

Astfel, deși a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai, Ilie Bolojan va rămâne premier până în toamnă, după debutul noii sesiuni parlamentare, care începe pe 1 septembrie. Președintele PNL conduce Guvernul din iunie 2025.

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