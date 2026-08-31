Vedeta a mărturisit că a fost nevoită să apeleze la oamenii legii, după ce în mediul online s-a creat o adevărată campanie de hărțuire împotriva ei. Fiica lui Petre Roman a dezvăluit că a fost amenințată cu moartea, iar detaliile sunt absolut terifiante.

„Am avut niște probleme. M-am confruntat în timpul acestei veri cu o campanie absolut îngrozitoare de manipulare și propagandă împotriva mea, care m-a afectat foarte tare. De la o postare pe care am făcut-o și pe care oamenii nu au apucat să o citească în integralitatea ei. Am spus eu niște lucruri pe care alții le-au văzut trunchiate.

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Au apărut, ulterior, mii de comentarii care nu erau reale. S-au făcut campanii și pe niște grupuri de Whats App. Problema este că m-am confruntat și cu niște persoane reale, care mi-au făcut foarte mult rău. Mi-au trimis mesaje de amenințare cu moartea, jigniri, blesteme.

Au filmat în fața casei mele, au zis: Aici stă Oana Roman. Am fost la poliție, am depus niște plângeri și nu s-au finalizat nici până în ziua de astăzi. Au trecut două luni deja”, a declarat Oana Roman, la Xtra Night Show.

„Am primit niște mesaje în care mi se ura să mor și eu, și copilul meu. Blesteme până în zona asta. Când ei au decis că eu trebuie să devin o țintă, m-au călcat în picioare, efectiv.

Am avut și niște colaboratori care s-au agitat din cauza asta, însă le-am explicat că este un lucru care o să treacă. Lucrurile s-au mai liniștit între timp, însă am avut o vară foarte grea, din punct de vedere emoțional. Am stat speriată”, a mai spus vedeta.

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