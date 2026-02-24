Riscuri semnificative pentru sănătate

Deși costul său redus atrage cumpărătorii, procesul de producție i-a șocat pe nutriționiști. Experții spun la unison că acesta este cel mai toxic pește de pe piață. Realitățile din culisele producției sale arată că prezintă riscuri semificative pentru sănătate.

Pangasius (adesea vândut sub formă de file alb, congelat) este crescut în condiții insalubre. O mare parte din stocurile mondiale provine din fluviul Mekong din Vietnam, descris ca fiind unul dintre cele mai poluate din lume din cauza deșeurilor industriale și a pesticidelor. Apele sale sunt contaminate cu deșeuri industriale, metale grele, produse petroliere și ape uzate menajere.

Conține un nivel mare de substanțe periculoase

Crescut în condiții care încalcă standardele internaționale de siguranță, Pangasius este un pește care absorbe tot ce se află în apă. Acest lucru duce la acumularea unui nivel periculos de ridicat de substanțe toxice în carnea sa.

Fermele piscicole folosesc hrană de calitate inferioară și hormoni de stimulare a creșterii pentru a lua rapid în greutate. Totodată, antibioticele sunt folosite în exces în ferme pentru a menține peștii în viață în bazine suprapopulate.

Teste independente au detectat substanțe toxice în unele loturi de pește, care nu dispr nici după preparare termică. prezența reziduurilor de medicamente, în special al celor interzise în SUA și Europa, în carnea peștelui evidențiază amploarea pericolului.

Cine ar trebui să evite consumul de pangasius

Nutriționiștii subliniază că, spre deosebire de somon, macrou sau păstrăv, pangasiusul este un pește sărac în nutrienți. Are puține proteine de calitate și aproape deloc grăsimi sănătoase (Omega-3). Practic, îl mănânci degeaba din punct de vedere terapeutic. Iată cine ar trebui să l evite, în mod deosebit.

Femeile însărcinate și cele care alăptează: Din cauza riscului de contaminare cu metale grele (în special mercur) și reziduuri de pesticide, care pot afecta dezvoltarea sistemului nervos al fătului sau al bebelușului.

Din cauza riscului de contaminare cu metale grele (în special mercur) și reziduuri de pesticide, care pot afecta dezvoltarea sistemului nervos al fătului sau al bebelușului. Copiii mici: Sistemul lor imunitar și organele de filtrare (ficatul, rinichii) sunt mult mai sensibile la eventualele toxine sau urme de antibiotice prezente în carnea peștelui crescut industrial în zone poluate.

Sistemul lor imunitar și organele de filtrare (ficatul, rinichii) sunt mult mai sensibile la eventualele toxine sau urme de antibiotice prezente în carnea peștelui crescut industrial în zone poluate. Persoanele cu boli cronice sau imunitate scăzută: Expunerea la reziduuri chimice poate pune o presiune suplimentară pe organism.

Expunerea la reziduuri chimice poate pune o presiune suplimentară pe organism. Persoanele care suferă de boli cardiovasculare: Deși peștele este recomandat cardiacilor, pangasiusul conține cantități infime de acizi grași Omega-3, deci nu oferă protecția cardiacă dorită.

Cantitatea de mercur din anumite specii de pește și fructe de mare este un subiect tot mai dezbătut și care stârnește multe îngrijorări. Deși mercurul se găsește în mod natural în apă și sol, din cauza poluării și anumitor activități industriale, cantitățile de mercur ajunse în apă și, implicit, în pește pot fi unele care cauzează probleme de sănătate.

