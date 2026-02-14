Care sunt riscurile cantităților mari de mercur din pește

Mercurul este un metal greu care se găsește în mod natural în mediu, dar concentrațiile sale au crescut semnificativ din cauza activităților umane, precum arderea combustibililor fosili, mineritul sau unele procese industriale.

În mediul acvatic, mercurul suferă transformări chimice, cea mai importantă fiind transformarea în metilmercur. Aceasta este forma cea mai toxică și, în același timp, cea care se acumulează cel mai ușor în organismele vii.

Pentru organismul uman, mercurul, în special sub formă de metilmercur, este periculos deoarece afectează sistemul nervos. Expunerea îndelungată, la cantități mari poate duce la tulburări de memorie, probleme de concentrare, tremur, slăbiciune musculară și, în cazuri severe, la afectarea coordonării și a vorbirii.

La femeile însărcinate, mercurul este deosebit de riscant, deoarece poate traversa placenta și poate afecta dezvoltarea creierului fătului, ducând la întârzieri cognitive și motorii. De asemenea, sugarii și copiii mici sunt mai vulnerabili, deoarece sistemul lor nervos este în plină dezvoltare. Studiile arată că efectele intoxicației cu metilmercur includ, în cazurile severe, paralizie cerebrală, orbire, surditate, afectare a funcției mentale, afectare a funcției pulmonare, probleme de creștere.

Nivelurile de mercur pot crește treptat și la adulți, devenind în cele din urmă dăunătoare sănătății. Nivelurile ridicate de mercur pot provoca leziuni permanente rinichilor și creierului.

Mercurul este eliminat în mod natural din organism, dar poate dura câteva luni până când acesta este eliminat. Din acest motiv, femeile care intenționează să rămână însărcinate ar trebui să înceapă să evite peștele care are un conținut mai ridicat de mercur înainte de a rămâne însărcinate, arată verywellfit.com.

Totuși, este important de subliniat că peștele și fructele de mare au și beneficii nutriționale importante, fiind surse excelente de proteine de calitate, acizi grași omega-3, iod, seleniu și vitamina D. Problema nu este consumul de pește în sine, ci alegerea tipurilor potrivite și a frecvenței de consum. Organizațiile de sănătate recomandă, în general, consumul regulat de pești cu conținut scăzut de mercur, de 2-3 ori pe săptămână, și limitarea sau evitarea speciilor mari prădătoare.

Cum ajunge mercurul în pește și fructe de mare

Metilmercurul este absorbit de organismele mici, precum planctonul, apoi este transmis mai departe către peștii mici și, în final, către peștii mari și prădători. Acest proces se numește bioacumulare și biomagnificare, astfel că cu cât un organism este mai sus în lanțul trofic și trăiește mai mult, cu atât va acumula cantități mai mari de mercur, arată foodunfolded.com.

De aceea, speciile de pești mari și longevivi, cum sunt rechinul, peștele-spadă, tonul mare, macroul mare sau știuca, tind să aibă cele mai ridicate niveluri de mercur. Fructele de mare și peștii mai mici, precum sardinele, heringul, păstrăvul conțin de regulă cantități mult mai reduse, deoarece au o durată de viață mai scurtă și nu se hrănesc cu alți prădători mari.

Este important de înțeles că mercurul nu poate fi eliminat prin gătire, congelare sau procesare termică. Indiferent dacă peștele este prăjit, fiert, copt sau crud, nivelul de mercur rămâne practic același. Singura metodă reală de protecție este alegerea corectă a speciilor și diversificarea surselor de pește, astfel încât să nu se consume constant același tip cu risc mai mare.

Care sunt speciile de pește considerate sigure

Care sunt speciile de pește considerate sigure
Care sunt speciile de pește considerate sigure

Nivelul de mercur din pește depinde, așadar, de poziția acestuia în lanțul trofic, de durata sa de viață și de mediul în care trăiește. Cu cât un pește este mai mare, trăiește mai mult și se hrănește cu alți pești, cu atât va acumula mai mult metilmercur în țesuturile sale.

Pe baza acestor criterii, peștii pot fi împărțiți, în linii mari, în trei categorii: pești considerați siguri, pești cu nivel mediu de mercur (dar care pot fi consumați cu moderație) și pești cu nivel ridicat de mercur, care ar trebui evitați sau consumați foarte rar.

Speciile de pește considerate sigure

În această categorie intră sardinele, heringul, anșoa, șprotul, somonul (în special cel sălbatic), păstrăvul, macroul mic de Atlantic, codul, merluciul, eglefinul, tilapia, dorada, bibanul de mare și majoritatea crustaceelor, cum sunt creveții, crabul, homarul și scoicile.

De asemenea, somnul și crapul, dacă provin din ape curate și controlate, au de obicei niveluri scăzute spre moderate. Acești pești sunt considerați ideali pentru consum frecvent, de 2-3 ori pe săptămână sau chiar mai des, deoarece beneficiile lor nutriționale depășesc cu mult riscurile.

Specii de pește care pot fi consumate moderat

Categoria peștilor cu nivel mediu-acceptabil de mercur include specii de talie medie. Aceștia pot fi consumați, dar este recomandată moderația, mai ales în cazul femeilor însărcinate și al copiilor. Aici se încadrează tonul (în special tonul proaspăt sau conservat din specii mari), bibanul, știuca, calcanul, halibutul, peștele-lup, snapperul, caracatița.

Tonul este un exemplu foarte cunoscut pentru că, deși este extrem de popular și nutritiv, el poate conține cantități semnificative de mercur, mai ales tonul roșu sau tonul albacora (white tuna). Tonul light din conservă are, de obicei, un nivel mai mic, dar tot nu este recomandat pentru consum zilnic. Pentru această categorie, o frecvență rezonabilă este odată – de două ori pe săptămână sau chiar mai rar în cazul persoanelor vulnerabile.

Descoperă și Cât de sănătos este să consumi peşte congelat

Speciile de peşte care acumulează cel mai mult mercur

Speciile de peşte care acumulează cel mai mult mercur - pește spadă
Speciile de peşte care acumulează cel mai mult mercur – pește spadă

Peștii cu nivel mare de mercur sunt, în general, marii prădători, cu viață lungă și dietă bazată aproape exclusiv pe alți pești. Aceștia acumulează cele mai mari concentrații de metilmercur și reprezintă principalul risc pentru sănătate.

În această categorie intră rechinul, peștele-spadă, macroul mare (king mackerel), marlinul, tonul roșu mare, știuca mare, barracuda și unele specii de somn oceanic.

Acești pești ar trebui complet evitați de femeile însărcinate, de mamele care alăptează și de copii, iar pentru adulții sănătoși consumul ar trebui să fie foarte rar, ocazional, nu ca parte obișnuită a dietei.

Beneficiile consumului de pește

Consumul de pește este considerat, la nivel global, una dintre cele mai sănătoase alegeri alimentare, iar beneficiile sale sunt atât de bine documentate încât majoritatea organizațiilor medicale și nutriționale recomandă includerea lui regulată în dietă.

Deși mercurul se găsește în mod natural în mediul acvatic și, implicit, în unele specii de pește, acest aspect nu ar trebui să ducă la evitarea peștelui, ci mai degrabă la un consum mai bine informat și echilibrat. Este bine să evităm peștii cu o contaminare ridicată de mercur, dar să-i consumăm pe cei considerați mai degrabă siguri.

Prin alegerea peștilor mici, prin alegerea variată a tipurilor de pește consumate și evitarea peștilor mari prădători, beneficiile nutriționale ale peștelui depășesc potențialul risc.

Proteine de calitate și aminoacizi esențiali

Unul dintre cele mai importante beneficii ale peștelui este conținutul său ridicat de proteine de înaltă calitate. Proteinele din pește sunt ușor digerabile și conțin toți aminoacizii esențiali de care organismul are nevoie pentru refacerea țesuturilor, menținerea masei musculare și funcționarea corectă a sistemului imunitar. Comparativ cu carnea roșie, peștele este mai ușor pentru sistemul digestiv și are, în general, un conținut mai scăzut de grăsimi saturate.

Sursă naturală de acizi grași omega-3

Peștele este, de asemenea, cea mai importantă sursă naturală de acizi grași omega-3, care au un rol esențial în sănătatea inimii și a creierului. Acești acizi grași contribuie la reducerea inflamației, scad nivelul trigliceridelor din sânge, ajută la menținerea elasticității vaselor de sânge și reduc riscul de boli cardiovasculare, precum infarctul și accidentul vascular cerebral. În același timp, omega-3 sunt vitali pentru funcționarea optimă a creierului, fiind asociați cu o memorie mai bună, capacitate de concentrare crescută și un risc mai mic de depresie și declin cognitiv odată cu înaintarea în vârstă.

Micronutrienți esențiali

Un alt beneficiu major este aportul de micronutrienți esențiali. Peștele este o sursă excelentă de iod, necesar pentru buna funcționare a glandei tiroide, de seleniu, un antioxidant puternic care protejează celulele de stresul oxidativ, de zinc și fier, importante pentru imunitate și energie, dar și de vitamina D, un nutrient rar în alimentație, esențial pentru sănătatea oaselor, sistemul imunitar și reglarea stării de spirit. În multe regiuni, peștele reprezintă una dintre puținele surse alimentare semnificative de vitamina D și este foarte important.

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un BMW a intrat pe șina tramvaiului 41 din București, lângă Podul Grant, după ce a rupt gardul de protecție
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Ce s-a aflat despre femeia care a murit după ce mașina electrică în care se afla a luat foc, în mijlocul zilei, în sectorul 6 al Capitalei
Unica.ro
Ce s-a aflat despre femeia care a murit după ce mașina electrică în care se afla a luat foc, în mijlocul zilei, în sectorul 6 al Capitalei
Se iubesc mai mult ca oricând și vor ca toată lumea să o știe! Actrița și iubitul ei, un artist faimos, își duc relația la un nou nivel. Ce au dezvăluit apropiații lor
Elle.ro
Se iubesc mai mult ca oricând și vor ca toată lumea să o știe! Actrița și iubitul ei, un artist faimos, își duc relația la un nou nivel. Ce au dezvăluit apropiații lor
gsp
Vedeta-model la Jocurile Olimpice a câștigat peste 20 de milioane de dolari, doar 1% din premii!
GSP.RO
Vedeta-model la Jocurile Olimpice a câștigat peste 20 de milioane de dolari, doar 1% din premii!
Ce schimbare! La 40 de ani, fosta mare campioană din tenis e de nerecunoscut și a început o viață nouă
GSP.RO
Ce schimbare! La 40 de ani, fosta mare campioană din tenis e de nerecunoscut și a început o viață nouă
Parteneri
Incredibil ce model era mașina care a ars ca o torță și în care a murit arsă de vie o femeie, în București. Care este prețul acestui model
Libertateapentrufemei.ro
Incredibil ce model era mașina care a ars ca o torță și în care a murit arsă de vie o femeie, în București. Care este prețul acestui model
WOW! Cătălin Măruță, mutare neașteptată la doar câteva zile după ce a plecat de la PRO TV: “Un nou început împreună”! Să fie într-un ceas bun!
Avantaje.ro
WOW! Cătălin Măruță, mutare neașteptată la doar câteva zile după ce a plecat de la PRO TV: “Un nou început împreună”! Să fie într-un ceas bun!
Primele imagini cu noua iubită! Chef Cătălin Scărlătescu a rupt tăcerea și s-a afișat cu femeia care i-a furat inima! Deși juratul MasterChef este extrem de discret, a publicat o fotografie rară din vacanța lor exotică
Tvmania.ro
Primele imagini cu noua iubită! Chef Cătălin Scărlătescu a rupt tăcerea și s-a afișat cu femeia care i-a furat inima! Deși juratul MasterChef este extrem de discret, a publicat o fotografie rară din vacanța lor exotică

Alte știri

Dezastrul total de la Antifraudă: inspectorii și-au dat seama că verifică un cetățean mort după doi ani de la debutul controlului. Ulterior i-au trimis și notificare 
Analiză Exclusiv
Știri România 10:00
Dezastrul total de la Antifraudă: inspectorii și-au dat seama că verifică un cetățean mort după doi ani de la debutul controlului. Ulterior i-au trimis și notificare 
12 persoane au fost rănite pe munte într-o singură zi. Anunțul Salvamont România
Știri România 09:55
12 persoane au fost rănite pe munte într-o singură zi. Anunțul Salvamont România
Parteneri
Cum vindecăm România de corupție? „Procurorii să nu fie numiți de politicieni și dispariția întrebării «Știi pe cineva?»”
Adevarul.ro
Cum vindecăm România de corupție? „Procurorii să nu fie numiți de politicieni și dispariția întrebării «Știi pe cineva?»”
Bijuteria foarte scumpă pe care și-a cumpărat-o Simona Halep. Costă cât un apartament cu 2 sau 3 camere vândut în multe orașe din România
Fanatik.ro
Bijuteria foarte scumpă pe care și-a cumpărat-o Simona Halep. Costă cât un apartament cu 2 sau 3 camere vândut în multe orașe din România
Programatorii vor dispărea COMPLET până la finalul lui 2026! Profeția lui Musk zguduie o industrie de miliarde de dolari
Financiarul.ro
Programatorii vor dispărea COMPLET până la finalul lui 2026! Profeția lui Musk zguduie o industrie de miliarde de dolari
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Parteneri
Ce crede, de fapt, Andreea Esca despre faptul că fiul ei, Aris, a acceptat să participe la Survivor România 2026, show-ul difuzat de Antena 1: „Nu pot să fiu decât foarte mândră”
Elle.ro
Ce crede, de fapt, Andreea Esca despre faptul că fiul ei, Aris, a acceptat să participe la Survivor România 2026, show-ul difuzat de Antena 1: „Nu pot să fiu decât foarte mândră”
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Unica.ro
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

Cine este Alexis Stan de la „Românii au talent” 2026. Cel mai tânăr pilot licențiat din lume are 10 ani și a primit Golden Buzz de la Andi Moisescu
Stiri Mondene 09:40
Cine este Alexis Stan de la „Românii au talent” 2026. Cel mai tânăr pilot licențiat din lume are 10 ani și a primit Golden Buzz de la Andi Moisescu
Cum arată acum Maria Nagy, cântăreața supranumită „Bonnie Tyler de România”. Are 69 de ani și se relansează în muzică
Stiri Mondene 09:00
Cum arată acum Maria Nagy, cântăreața supranumită „Bonnie Tyler de România”. Are 69 de ani și se relansează în muzică
Parteneri
Cum arată Ileana Lazariuc la 43 de ani și unde s-a stabilit definitiv după divorțul de Ion Alexandru Țiriac. Fiica Anastasiei Lazariuc a părăsit România și își crește cei doi băieți într-un lux discret
TVMania.ro
Cum arată Ileana Lazariuc la 43 de ani și unde s-a stabilit definitiv după divorțul de Ion Alexandru Țiriac. Fiica Anastasiei Lazariuc a părăsit România și își crește cei doi băieți într-un lux discret
Oraşul turistic care a interzis consumarea alcoolului după ora 20
ObservatorNews.ro
Oraşul turistic care a interzis consumarea alcoolului după ora 20
Parteneri
Sud-coreeanca Gaon Choi intră în istorie: la 17 ani, cea mai tânără campioană olimpică la disciplina sa + o poveste emoționantă despre prietenie
GSP.ro
Sud-coreeanca Gaon Choi intră în istorie: la 17 ani, cea mai tânără campioană olimpică la disciplina sa + o poveste emoționantă despre prietenie
Noua motorizare de la Dacia se poate comanda și în România » Toate informațiile despre prețuri și echipări
GSP.ro
Noua motorizare de la Dacia se poate comanda și în România » Toate informațiile despre prețuri și echipări
Parteneri
Zurich Pride Festival 2026 va fi mai mic și cu taxă de intrare
Mediafax.ro
Zurich Pride Festival 2026 va fi mai mic și cu taxă de intrare
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
StirileKanalD.ro
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Wowbiz.ro
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Redactia.ro
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Teatrul românesc este îndoliat. Actrița Wilhelmina Câta s-a stins din viață înainte de a împlini 74 de ani
KanalD.ro
Teatrul românesc este îndoliat. Actrița Wilhelmina Câta s-a stins din viață înainte de a împlini 74 de ani

Politic

Nicușor Dan a luat o decizie despre negocierile pentru SRI și SIE. Când alege șefii serviciilor secrete
Politică 13 feb.
Nicușor Dan a luat o decizie despre negocierile pentru SRI și SIE. Când alege șefii serviciilor secrete
Ilie Bolojan spune că este fals că România ajută Ucraina cu bani mulți, în timp ce românii trăiesc prost: „Trebuie să discutăm foarte deschis”
Politică 13 feb.
Ilie Bolojan spune că este fals că România ajută Ucraina cu bani mulți, în timp ce românii trăiesc prost: „Trebuie să discutăm foarte deschis”
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Ce i-a scris Daniel Pancu lui Cristiano Bergodi și cum i-a răspuns italianul. Mesaje exclusive
Fanatik.ro
Ce i-a scris Daniel Pancu lui Cristiano Bergodi și cum i-a răspuns italianul. Mesaje exclusive
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată