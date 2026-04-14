Reguli privind treburile casnice

Părintele Marius Oblu a explicat pentru televiziunea Digi24.ro regulile privind treburile casnice în Săptămâna Luminată. Acesta a evidențiat ce acțiuni sunt considerate nepotrivite în aceste zile de sărbătoare și când pot fi reluate treburile gospodărești, fără a încălca semnificația spirituală a Învierii.

Săptămâna Luminată se desfășoară între praznicul Învierii și Duminica Tomii (serbată anul acesta pe 19 aprilie). Pe parcursul acestor zile, calendarul liturgic impune rânduieli specifice, fiecare etapă având o semnificație aparte ce trebuie respectată pentru a onora triumful vieții asupra morții.

Activitățile care presupun un consum mare de energie nu își au locul în aceste zile sfinte. Părintele recomandă să nu se realizeze munci agricole și treburi casnice solicitante, precum spălatul rufelor sau curățenia. Amânarea acestor sarcini ne permite să păstrăm ziua liberă pentru liniște și reculegere, respectând astfel spiritul sărbătorii.

„(…)Sarcinile solicitante, precum spălatul rufelor, curățenia generală ori alte activități care presupun un consum ridicat de energie, ar trebui amânate, pentru ca ziua să rămână dedicată rugăciunii și liniștii. Totodată, nu sunt recomandate nici activitățile zgomotoase sau formele de divertisment care pot distrage atenția de la semnificația acestei perioade sfinte”, a spus preotul.

Liniștea sufletească și rugăciunea, prioritare

Săptămâna Luminată este definită în tradiția ortodoxă ca o perioadă de celebrare continuă, unde accentul cade pe latura liturgică și pe bucuria pascală. Credincioșii sunt încurajați să prioritizeze liniștea sufletească și rugăciunea, menținând o conexiune profundă cu însemnătatea mistică a acestui interval de sărbătoare.

„Spălatul rufelor nu este interzis în totalitate, însă se recomandă evitarea acestei activități în zilele de luni și marți, precum și în Vinerea Izvorului Tămăduirii, date marcate cu cruce roșie în calendarul creștin. În celelalte zile, precum miercurea, joia sau sâmbăta, treburile casnice pot fi reluate, păstrând însă o atmosferă liniștită și respectuoasă, specifică acestei perioade sacre”, a spus preotul.

O perioadă de reînnoire spirituală

Săptămâna Luminată sau prima săptămână după Paște este considerată o perioadă specială în tradiția creștin-orotdoxă și este una în care credincioșii respectă anumite tradiții, dar și obiceiuri populare.

Săptămâna Luminată în tradiția creștină ortodoxă marchează evenimentul central al credinței creștine – învierea lui Isus Hristos. Paștele este cea mai importantă sărbătoare a creștinismului, iar Săptămâna Luminată este momentul în care credincioșii sărbătoresc și se bucură de această înviere, considerată a fi izvorul speranței și al vieții veșnice pentru toți cei care cred. Este o perioadă de reînnoire spirituală și de întărire a credinței în învierea lui Hristos.





