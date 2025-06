Parcursul tratamentului

În cei 12 ani de la diagnostic, Monica Pop a trecut prin șase operații și multiple tratamente de chimioterapie. Aceasta a urmat cu strictețe recomandările medicilor, dar a continuat să dezvolte metastaze, necesitând intervenții chirurgicale repetate.

Cu toate acestea, doctorița a reușit să-și mențină o viață activă, continuând să lucreze și să-și îndeplinească responsabilitățile familiale.

Monica Pop a declarat: „6 operații și tratamente multiple, polichimio specifice, permanent, de toate tipurile. Sunt un pacient docil. Dar sunt în viață și lucrez, nu am părăsit munca decât în zilele mai grele și în cele de spitalizare pentru operații. Am dus o viața identică cu cea dinaintea bolii: am lucrat permanent, am gatit, i-am ajutat pe copii, am facut cumparaturi, am participat la evenimente,am ajutat si eu pe cine am putut!”

Aceasta a evitat să se plângă sau să se victimizeze, considerând că un astfel de comportament este dăunător atât pentru pacient, cât și pentru cei din jur.

„Nu mi-am supărat niciodată familia și prietenii cu văicăreli sau cu victimizări. Detest pacienții cu un astfel de comportament, care nu le face bine nici lor, nici celor din jur!”, a afirmat aceasta.

Echipa medicală și tratamentul

Doctorița a menționat mai multe instituții medicale unde a fost tratată, inclusiv Spitalul Floreasca, Spitalul Gral-Oncofort, Spitalul Fundeni și Clinica Ametist din Cluj-Napoca. Aceasta a adus un omagiu echipei medicale care a îngrijit-o, numind mai mulți medici care au jucat un rol crucial în tratamentul său.

Medicul oftalmolog și-a exprimat recunoștință față de familia sa, colegii de la Spitalul de Urgențe Oftalmologice și toți cei care au sprijinit-o în această perioadă dificilă.

Aceasta a transmis un mesaj de apreciere pentru medici și farmaciști cu ocazia zilei lor profesionale: „Le dorim tuturor sănătate și încă atâția ani de viață câți au dăruit ei miilor de pacienți cu această boală grea, dar, după cum se vede, tratabilă și, uneori, chiar vindecabilă!”