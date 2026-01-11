De ce frigul crește riscul accidentărilor

Menținerea sănătății în timpul activităților fizice în frig necesită respectarea unor măsuri de precauție esențiale, relatează publicația poloneză Medonet.

Temperaturile scăzute afectează semnificativ funcționarea mușchilor. Când aceștia ating o temperatură sub 37°C, devin mai rigizi, mai puțin elastici și mai vulnerabili la leziuni.

„Studiile arată că fiecare scădere cu 1°C a temperaturii musculare reduce capacitatea de a genera forță și putere cu 4–6%”, subliniază specialiștii citați de Medonet.

Frigul provoacă, de asemenea, contractarea vaselor de sânge din extremități, reducând aportul de oxigen către mușchii activi. Aceasta duce la scăderea performanței fizice, la o recuperare mai lentă și poate cauza amorțeală, pierderea coordonării și un risc crescut de accidentare.

În plus, expunerea prelungită la frig și umiditate poate deteriora vasele de sânge, afectând funcționarea țesuturilor și nervilor, ceea ce influențează negativ coordonarea și timpul de reacție.

Cum să te antrenezi în siguranță iarna

1. Încălzirea, un pas esențial

Alocă aproximativ 20 de minute pentru încălzire înainte de antrenament. Începe cu o plimbare energică, un jogging ușor sau mers pe bicicletă. Adaugă exerciții dinamice precum fandări sau rotiri ale brațelor.

Întinderile statice se fac la final, când mușchii sunt deja încălziți.

2. Îmbracă-te în straturi

Alege o ținută formată din mai multe straturi: un strat pentru absorbția transpirației (de exemplu, din lână), un strat izolator (polar) și o geacă rezistentă la vânt. Nu uita de mănuși, căciulă și șosete călduroase.

Încălțările cu o aderență bună sau utilizarea bețelor de mers te pot ajuta să eviți alunecările. Dacă te antrenezi după lăsarea întunericului, optează pentru elemente reflectorizante.

3. Hidratarea și energia sunt importante

Chiar și iarna, corpul are nevoie de hidratare corespunzătoare. Temperaturile scăzute pot masca senzația de sete, așa că obișnuiește-te să bei apă în mod regulat.

Înainte de antrenament, consumă mese bogate în carbohidrați, iar după exerciții, combină carbohidrații cu proteine pentru o recuperare optimă.

4. Verifică mereu condițiile meteo

Înainte de a ieși la antrenament, verifică temperatura, indicele de frig resimțit, umiditatea și condiția suprafeței pe care vei alerga. În caz de ger puternic, vânt sau gheață, este mai sigur să amâni antrenamentul sau să alegi o activitate fizică în interior.

5. Răcirea treptată a corpului

După antrenament, menține o activitate lejeră, cum ar fi o plimbare, pentru a favoriza circulația sângelui. Ulterior, realizează câteva exerciții de stretching pentru a reduce rigiditatea musculară și a accelera recuperarea.

6. Schimbă hainele ude imediat

Hainele ude pot accelera pierderea căldurii corporale și pot crește riscul de hipotermie. După exercițiu, schimbă-te cât mai repede în haine uscate și călduroase.

7. Recunoașterea semnelor de pericol

Tremuratul, confuzia sau somnolența pot semnala hipotermie. Amorțeala sau pielea palidă indică degerături.

Exercițiile fizice regulate în aer liber iarna aduc multe beneficii, dar necesită atenție și precauții corespunzătoare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Anca Dumitra, Geanina din Las Fierbinți, despre relația cu soțul ei: „Suntem diferiți, dar copilul ne-a unit”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
„Poate nu o să vă vină să credeți”. Lui Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua fată, însă ce s-a aflat...Mărturia zguduitoare
Viva.ro
„Poate nu o să vă vină să credeți”. Lui Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua fată, însă ce s-a aflat...Mărturia zguduitoare
„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
Unica.ro
„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra actriță și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi >>>
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra actriță și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi >>>
gsp
Raluca Zenga, apariție care întoarce toate privirile la început de 2026. Cum arată la 44 de ani fosta soție a lui Walter Zenga
GSP.RO
Raluca Zenga, apariție care întoarce toate privirile la început de 2026. Cum arată la 44 de ani fosta soție a lui Walter Zenga
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
GSP.RO
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
Parteneri
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
Libertateapentrufemei.ro
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
O recunoști? Imagini uitate din tinerețea Vioricăi Dăncilă. A fost mereu cochetă, coafată, cu ținute impecabile și bijuterii, dar stai să o vezi acasă, cu bebelușul înfiat și soțul! Ce stilată!
Avantaje.ro
O recunoști? Imagini uitate din tinerețea Vioricăi Dăncilă. A fost mereu cochetă, coafată, cu ținute impecabile și bijuterii, dar stai să o vezi acasă, cu bebelușul înfiat și soțul! Ce stilată!
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Șapte oameni într-un Range Rover venit din Ucraina au încercat să forțeze trecerea la granița cu România și au lovit un polițist de frontieră
Știri România 20:01
Șapte oameni într-un Range Rover venit din Ucraina au încercat să forțeze trecerea la granița cu România și au lovit un polițist de frontieră
Rezultatele loto din 11 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare extrase duminică
Știri România 18:46
Rezultatele loto din 11 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare extrase duminică
Parteneri
Prețul securității pentru România în era Trump: „Ecuația este schimbată”. De ce Polonia rămâne favorită la Washington
Adevarul.ro
Prețul securității pentru România în era Trump: „Ecuația este schimbată”. De ce Polonia rămâne favorită la Washington
Dinamo, aproape să dea lovitura! Spaniolii au făcut anunțul: „câinii” vor să aducă fostul coleg al lui Lamine Yamal
Fanatik.ro
Dinamo, aproape să dea lovitura! Spaniolii au făcut anunțul: „câinii” vor să aducă fostul coleg al lui Lamine Yamal
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Alexandru Chipciu, o conferință cu de toate: „Poate voi fi o ‚pușcărie’ de antrenor”
Alexandru Chipciu, o conferință cu de toate: „Poate voi fi o ‚pușcărie’ de antrenor”
Parteneri
Relația dintre celebrul actor și iubita lui, o actriță de 30 de ani din Republica Moldova, pare mai serioasă ca oricând! Cum au fost surprinși cei doi în Paris. Foti
Elle.ro
Relația dintre celebrul actor și iubita lui, o actriță de 30 de ani din Republica Moldova, pare mai serioasă ca oricând! Cum au fost surprinși cei doi în Paris. Foti
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Viva.ro
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”

Monden

Mara Bănică a arătat cât a plătit luna aceasta la gaze și curent electric. Cheltuieli uriașe pentru jurnalistă la început de an
Stiri Mondene 17:17
Mara Bănică a arătat cât a plătit luna aceasta la gaze și curent electric. Cheltuieli uriașe pentru jurnalistă la început de an
Emil Rengle, într-un proces de vindecare, după ce a fost diagnosticat cu o boală autoimună. „Dar ce-ar fi dacă am încetini puțin?”
Stiri Mondene 17:03
Emil Rengle, într-un proces de vindecare, după ce a fost diagnosticat cu o boală autoimună. „Dar ce-ar fi dacă am încetini puțin?”
Parteneri
Cum arată acum Lucas și Mel. Murilo Benicio și Debora Falabella au fost tată și fiică în „Clona”, dar în realitate au trăit o poveste de iubire
TVMania.ro
Cum arată acum Lucas și Mel. Murilo Benicio și Debora Falabella au fost tată și fiică în „Clona”, dar în realitate au trăit o poveste de iubire
Greșelile pe care le fac turiștii când pleacă pe munte iarna. În cât timp se instalează hipotermia
ObservatorNews.ro
Greșelile pe care le fac turiștii când pleacă pe munte iarna. În cât timp se instalează hipotermia
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Libertateapentrufemei.ro
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Parteneri
După despărțirea de Badosa, Tsitsipas s-a cuplat cu o altă jucătoare de tenis! Primele imagini împreună
GSP.ro
După despărțirea de Badosa, Tsitsipas s-a cuplat cu o altă jucătoare de tenis! Primele imagini împreună
Poliția pe teren la meciul din „Liga Florilor” » Gheorghe Tadici s-a aflat în prim-plan
GSP.ro
Poliția pe teren la meciul din „Liga Florilor” » Gheorghe Tadici s-a aflat în prim-plan
Parteneri
Cursuri suspendate sau desfășurate online în
Mediafax.ro
Cursuri suspendate sau desfășurate online în
Femeie împușcată de 7 ori în fața copilului ei de 1 an! Doi indivizi mascați au intrat în locuință și au atacat-o fără milă! De necrezut ce a urmat
StirileKanalD.ro
Femeie împușcată de 7 ori în fața copilului ei de 1 an! Doi indivizi mascați au intrat în locuință și au atacat-o fără milă! De necrezut ce a urmat
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Wowbiz.ro
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Wowbiz.ro
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Redactia.ro
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava
KanalD.ro
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava

Politic

Hubert Thuma, lider influent în PNL, a ieșit din umbră și acuză Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale
Politică 09 ian.
Hubert Thuma, lider influent în PNL, a ieșit din umbră și acuză Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale
Mircea Abrudean, politicianul PNL vehiculat la șefia SRI, a postat pe Facebook un mesaj subtil
Politică 09 ian.
Mircea Abrudean, politicianul PNL vehiculat la șefia SRI, a postat pe Facebook un mesaj subtil
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
Scandal total în Giulești, după ultimul amical al Rapidului din Antalya. Suporterii au luat-o razna și îi acuză, în termeni duri, pe Șucu și Angelescu
Fanatik.ro
Scandal total în Giulești, după ultimul amical al Rapidului din Antalya. Suporterii au luat-o razna și îi acuză, în termeni duri, pe Șucu și Angelescu
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026
Spotmedia.ro
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026