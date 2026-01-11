De ce frigul crește riscul accidentărilor

Menținerea sănătății în timpul activităților fizice în frig necesită respectarea unor măsuri de precauție esențiale, relatează publicația poloneză Medonet.

Temperaturile scăzute afectează semnificativ funcționarea mușchilor. Când aceștia ating o temperatură sub 37°C, devin mai rigizi, mai puțin elastici și mai vulnerabili la leziuni.

„Studiile arată că fiecare scădere cu 1°C a temperaturii musculare reduce capacitatea de a genera forță și putere cu 4–6%”, subliniază specialiștii citați de Medonet.

Frigul provoacă, de asemenea, contractarea vaselor de sânge din extremități, reducând aportul de oxigen către mușchii activi. Aceasta duce la scăderea performanței fizice, la o recuperare mai lentă și poate cauza amorțeală, pierderea coordonării și un risc crescut de accidentare.

În plus, expunerea prelungită la frig și umiditate poate deteriora vasele de sânge, afectând funcționarea țesuturilor și nervilor, ceea ce influențează negativ coordonarea și timpul de reacție.

Cum să te antrenezi în siguranță iarna

1. Încălzirea, un pas esențial

Alocă aproximativ 20 de minute pentru încălzire înainte de antrenament. Începe cu o plimbare energică, un jogging ușor sau mers pe bicicletă. Adaugă exerciții dinamice precum fandări sau rotiri ale brațelor.

Întinderile statice se fac la final, când mușchii sunt deja încălziți.

2. Îmbracă-te în straturi

Alege o ținută formată din mai multe straturi: un strat pentru absorbția transpirației (de exemplu, din lână), un strat izolator (polar) și o geacă rezistentă la vânt. Nu uita de mănuși, căciulă și șosete călduroase.

Încălțările cu o aderență bună sau utilizarea bețelor de mers te pot ajuta să eviți alunecările. Dacă te antrenezi după lăsarea întunericului, optează pentru elemente reflectorizante.

3. Hidratarea și energia sunt importante

Chiar și iarna, corpul are nevoie de hidratare corespunzătoare. Temperaturile scăzute pot masca senzația de sete, așa că obișnuiește-te să bei apă în mod regulat.

Înainte de antrenament, consumă mese bogate în carbohidrați, iar după exerciții, combină carbohidrații cu proteine pentru o recuperare optimă.

4. Verifică mereu condițiile meteo

Înainte de a ieși la antrenament, verifică temperatura, indicele de frig resimțit, umiditatea și condiția suprafeței pe care vei alerga. În caz de ger puternic, vânt sau gheață, este mai sigur să amâni antrenamentul sau să alegi o activitate fizică în interior.

5. Răcirea treptată a corpului

După antrenament, menține o activitate lejeră, cum ar fi o plimbare, pentru a favoriza circulația sângelui. Ulterior, realizează câteva exerciții de stretching pentru a reduce rigiditatea musculară și a accelera recuperarea.

6. Schimbă hainele ude imediat

Hainele ude pot accelera pierderea căldurii corporale și pot crește riscul de hipotermie. După exercițiu, schimbă-te cât mai repede în haine uscate și călduroase.

7. Recunoașterea semnelor de pericol

Tremuratul, confuzia sau somnolența pot semnala hipotermie. Amorțeala sau pielea palidă indică degerături.

Exercițiile fizice regulate în aer liber iarna aduc multe beneficii, dar necesită atenție și precauții corespunzătoare.