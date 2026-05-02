Familia unui bărbat îngropat recent a încremenit când a ajuns la cimitir

Un incident neobișnuit a tulburat liniștea satului Bijacovce, situat în apropiere de Levoča, Slovacia. Potrivit The Slovak Spectator și STVR, familia unui bărbat înmormântat recent a raportat sunete inexplicabile de ciocănit care păreau să vină din mormântul acestuia.

František, în vârstă de 65 de ani, fusese îngropat pe 8 aprilie 2026, iar totul părea să decurgă normal până în după-amiaza de 26 aprilie.

Rudele decedatului au rămas înmărmurite când au auzit sunete din mormânt

Rudele decedatului au povestit că mergeau zilnic la mormânt pentru a aprinde lumânări în memoria lui František. Însă în acea duminică, liniștea a fost brusc întreruptă.

„La un moment dat era liniște, apoi am auzit ciocănituri, ca și cum cineva bătea din interiorul sicriului”, a declarat Jozef, o rudă a celui decedat.

Ce au făcut rudele când au auzit ciocăniturile din mormânt

Mai mulți membri ai familiei, inclusiv câteva femei și un copil, erau prezenți la fața locului.

„Copilul a strigat «tata», iar imediat după aceea am auzit bătăile. Toți ne-am panicat și am fugit”, a adăugat Jozef.

Familia a decis să deschidă mormântul cu pricina

Într-o primă încercare de a înțelege ce s-a întâmplat, familia a căutat ajutorul preotului local.

„Am mers direct la el, dar nu era acasă”, a explicat Mária, fiica decedatului.

În cele din urmă, familia a cerut sprijinul unei firme de pompe funebre, care i-a sfătuit să cheme poliția. Potrivit declarațiilor Mariei, chiar și polițiștii care au ajuns la fața locului ar fi auzit zgomotele.

„Au stat acolo cu noi și au auzit și ei – aceleași bătăi”, a spus ea.

Ce a descoperit familia când a deschis sicriul

După ce au trecut prin toate aceste situații, rudele au decis să deschidă mormântul și sicriul bărbatului care tocmai murise. Aceștia nu știau la ce să se aștepte așa că au apelat la ajutorul autorităților și au urmat procedura standard în astfel de cazuri.

La insistențele familiei, s-a decis deschiderea mormântului. Cripta a fost desfăcută cu ajutorul autorităților și al unui preot care a fost prezent la fața locului.

Descoperirile au fost surprinzătoare: „Nu mai arăta la fel ca atunci când a fost adus de la spital. Avea fața colorată, obrajii erau roșii”, a povestit Mária.

Motivele pentru care se auzeau, de fapt, sunetele din mormânt

Incidentul a provocat neliniște în rândul locuitorilor din Bijacovce.

„A fost îngropat de aproape trei săptămâni. Apoi se întâmplă așa ceva – e greu de înțeles”, a declarat Marta, o localnică.

În urma exhumării, František a fost înmormântat din nou pe 28 aprilie, toate cheltuielile fiind acoperite de firma de pompe funebre. Reprezentantul său, Lukáš Dunko, a respins orice speculație privind posibilitatea ca bărbatul să fi fost în viață.

„Ne bazăm pe fapte verificate, inclusiv pe rezultatele autopsiei. Nu există nicio posibilitate ca aceasta să fi fost o situație de «trezire din morți»”, a declarat acesta, potrivit surselor citate mai sus.

Dunko a adăugat că sunetele misterioase ar putea avea o explicație mai simplă.

„Structura mormântului este nouă, realizată din panouri de beton. Pe măsură ce pământul se așază, aceste materiale pot produce zgomote care seamănă cu bătăile”, a explicat el.

Un adevărat șoc a avut și șoferul unui dric. El a dus imediat dricul cu sicriul la spital, când a început să audă sunete ciudate din interior. Medicii au examinat trupul neînsuflețit al femeii.

