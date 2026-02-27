Vizitatoarele sunt invitate de Mărțișor să descopere povești fascinante despre natură și să sărbătorească începutul primăverii la muzeu.

„Vă invităm așadar duminică, 1 Martie 2026, între orele 10.00 – 18.00, să petreceți momente frumoase alături de noi, să descoperiți povești fascinante despre natură și să vă bucurați de începutul primăverii la Muzeul Antipa”, se arată în mesajul transmis pe pagina de Facebook a instituției.

Pentru ceilalți vizitatori, accesul la expoziția permanentă costă 32 de lei pentru adulți, 8 lei pentru elevi, iar pensionarii beneficiază de o reducere de 50%. Studenții cu carduri Euro 26, ISIC sau IYTC achită tot 8 lei.

De asemenea, muzeul oferă abonamente anuale pentru 400 de lei (200 de lei pentru pensionari) și tururi ghidate în română (200 de lei) și engleză (400 de lei).

Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa a încheiat anul 2025 cu 503.934 de vizitatori, lucru care arată interesul crescut al publicului pentru expoziții, educație și experiențe muzeale inovatoare, potrivit unui comunicat transmis de instituție.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE