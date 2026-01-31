Peste 500.000 de vizitatori în 2025 la Muzeul Antipa

Conform datelor oficiale, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din București a atras mai mult de jumătate de milion de persoane anul trecut.

Vizitatori au fost distribuiți astfel:

328.402 vizitatori în expoziția permanentă;

117.459 de vizitatori la cele 3 expoziții temporare majore;

58.073 de participanți la 60 de proiecte educaționale, care au inclus 846 de activități;

6.550 de vizitatori cu nevoi speciale, în cadrul programelor dedicate de accesibilizare.

Reprezentanții muzeului subliniază că obiectivul principal a fost reconectarea publicului cu spațiul muzeal.

„Ne-am dorit ca publicul Muzeului Antipa să revină cu plăcere în spațiul nostru și să ia parte la activitățile și evenimentele propuse și promovate special pentru acesta.”

Buget: venituri proprii peste subvenția de stat

În 2025, Muzeul Antipa a primit 6.143.000 lei subvenție de la bugetul de stat. Bugetul total al instituției, completat din venituri proprii, a ajuns la 14.418.720 lei.

Muzeul subliniază importanța veniturilor generate independent: „Practic, pentru fiecare 1 leu primit de la bugetul de stat, am mai adus încă 1,34 lei din venituri proprii!”

Potrivit comunicatului, subvenția a acoperit doar 90% din cheltuielile salariale și aproximativ două luni de funcționare curentă a muzeului.

Programe pentru toți vizitatorii la Muzeul Antipa

Și în 2025, Muzeul Antipa a continuat programele dedicate persoanelor cu nevoi speciale, cu accent pe incluziune și diversitate. Au fost organizate:

51 de ediții ale programului „Orele liniștite”, pentru persoane cu deficiențe senzoriale și neurodiverse;

32 de ateliere „Descoperă”, destinate copiilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale.

Atelier Descoperă pentru copiii cu cerințe educaționale speciale Foto: Muzeul Antipa

„S-a înregistrat o creștere a numărului total de participanți, inclusiv prin atragerea de noi beneficiari cu cerințe educaționale speciale”, se precizează în comunicatul de presă al Muzeului Antipa.

Unul dintre proiectele apreciate de public a fost „Antipa Acoustic”: „Muzeul care se ascultă, nu doar se privește”.

Prin intermediul unui sistem audio performant și al unei aplicații web interactive, vizitatorii pot explora 10 peisaje sonore cu sunete autentice ale naturii, de la cântecul păsărilor și foșnetul frunzelor, până la vuietul mării sau marșul ursului.

În vara anului trecut, Muzeul Antipa a găzduit o expoziție de fluturi tropicali vii într-o seră special amenajată.

Un bilet de intrare la Muzeul Antipa costă 32 de lei, pentru pensionari prețul unui bilet este de 16 lei, iar pentru elevi, studenți, posesori de carduri Euro 26 sau legitimații ISIC și IYTC prețul unui bilet este de 8 lei.

Preșcolarii și persoanele încadrate în grad de handicap beneficiază de intrare gratuită la Muzeul Antipa.

Cercetare științifică și fonduri europene

În 2025, activitatea de cercetare s-a desfășurat în cadrul programului multianual „Evaluarea diversității taxonomice și genetice a faunei naționale și mondiale”.

Totodată, muzeul Antipa a obținut finanțare europeană prin proiectul: „Completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din România” (PDD 2021–2027), în parteneriat cu alte șase instituții.

Colecții științifice: aproape 1,9 milioane de exemplare la muzeul Antipa

La finalul anului 2025, colecțiile Muzeului Antipa însumau 1.882.155 de exemplare și eșantioane.

Doar în cursul anului trecut:

76.059 de exemplare au fost adăugate prin cercetările specialiștilor;

patrimoniul a fost extins cu 30.200 de exemplare prin achiziționarea colecției de lepidoptere a ing. Marin Goia.

Muzeul precizează că peste 90% dintre exemplare sunt identificate și organizate, multe aparținând unor specii protejate, rare sau foarte rare în România.

În 2025, Muzeul Antipa a continuat parteneriatul cu MOL România, sponsorul principal al instituției. Cu acest sprijin au fost achiziționate colecția de lepidoptere ing. Marin Goia, un soft de gestionare a fondului bibliografic și arhivistic și un scaner profesional de carte și documente.