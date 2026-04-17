Amenzi pentru un tractor imposibil de parcat

Potrivit publicației motor.no, fermierul Henrik Lindgaard a primit, în ultimul an, mai multe amenzi pentru presupuse parcări neplătite la aeroportul din Trondheim. Problema este că el spune că nu a ajuns niciodată acolo cu tractorul său.

„Tractorul meu nu a fost niciodată atât de departe”, a spus acesta.

Situația devine și mai absurdă dacă ne uităm la detalii. Tractorul său, un Massey Ferguson, are o înălțime de 2,79 de metri, în timp ce parcarea aeroportului permite accesul vehiculelor de puțin peste 2 metri.

Drum lung și complet inutil

Fermierul explică faptul că ar avea nevoie de câteva ore bune pentru a ajunge la aeroport din regiunea Trondelag, unde locuiește și își desfășoară activitatea.

„Cu mașina facem aproape două ore până acolo. Cu un tractor ar dura mult mai mult”, a explicat el.

Chiar și așa, spune el, nu ar avea niciun motiv să meargă cu tractorul până acolo, mai ales că există metode mult mai simple și rapide de transport.

Prima amendă a primit-o în aprilie anul trecut. A contactat imediat compania care administrează parcarea și le-a cerut să verifice imaginile, pentru că este evident că nu a fost acolo cu tractorul. Amenda a fost anulată, iar fermierul a crezut că totul a fost doar o greșeală izolată.

Problemele au continuat

Situația nu s-a oprit aici. În următoarele 12 luni, fermierul a mai primit încă patru amenzi pentru același lucru, parcarea. În total, sumele au ajuns la aproximativ 6.000 de coroane norvegiene, adică în jur de 500 de euro. De fiecare dată, a fost nevoit să contacteze compania și chiar firmele de recuperare a datoriilor, pentru a demonstra că nu a fost acolo.

„De fiecare dată anulează factura, dar nu rezolvă problema. Și apoi apar altele noi”, spune fermierul.

Recent, a primit și a șasea amendă, de această dată pentru o parcare subterană din Trondheim, în valoare de 1.389 de coroane, aproximativ 120 de euro, dar și cu penalități de 519 coroane și cu avertisment de executare silită. În mod evident, un tractor de asemenea dimensiuni nu ar avea cum să intre într-un astfel de spațiu.

Fermierul a apelat la presă

După luni întregi de explicații și stres, fermierul a decis să facă public cazul. El spune că situația a devenit epuizantă și nedreaptă, mai ales că risca să-i fie afectată reputația și istoricul de credit pentru ceva ce nu a făcut.

„Este de-a dreptul absurd”, a spus acesta.

După ce presa a cerut explicații, compania de parcări Apcoa a reacționat și a anulat imediat și ultima amendă.

Vinovații, o eroare de sistem și o plăcuță deteriorată

Investigația internă a companiei a scos la iveală cauza reală a acestor erori repetate. Există un autoturism în Trondheim care a parcat în toate acele locații și care are plăcuța de înmatriculare deteriorată. Din această cauză, camerele nu pot citi corect un simbol.

„Este un vehicul cu o plăcuță deteriorată, iar sistemul citește numărul cu un caracter lipsă”, au explicat reprezentanții companiei.

Sistemul automat „scurtează” numărul de înmatriculare și ajunge, practic, la aceeași combinație precum cea de pe tractorul fermierului. Astfel, amenzile erau emise automat pe numele acestuia, fără o verificare suplimentară.

Compania cere scuze și promite schimbări

După intervenția presei, compania a anulat toate amenzile și a cerut scuze.

„Ne-am cerut scuze și am anulat toate cazurile generate de această eroare”, au transmis reprezentanții.

Fermierul spune însă că astfel de situații ar trebui prevenite, nu rezolvate după ce apar. El consideră că ar trebui introduse verificări umane, mai ales în cazuri evidente, cum ar fi identificarea unui tractor într-o parcare cu limită de înălțime.

„Ceea ce se întâmplă acum este epuizant”, a transmis fermierul, subliniind că nu este normal să fie nevoit să se justifice de fiecare dată pentru o greșeală care nu îi aparține.