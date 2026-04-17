FGF21 trimite semnale către o regiune a creierului responsabilă de reglarea metabolismului și a apetitului

Studiul, publicat în revista „Cell Reports”, arată că hormonul FGF21 (factorul de creștere fibroblastic 21) trimite semnale către o regiune a creierului responsabilă de reglarea metabolismului și a apetitului, aceeași zonă căutată și de medicamentele pentru slăbit bazate pe GLP-1, relatează publicația de știri de știință Science Daily.

„În studiile noastre anterioare, am descoperit că FGF21 transmite semnale către creier, nu către ficat, dar nu știam exact unde anume în creier”, a explicat Matthew Potthoff, profesor la Colegiul de Medicină al Universității din Oklahoma și director adjunct al Centrului de Diabet Harold Hamm din cadrul OU Health.

„Ne așteptam să găsim semnalul în hipotalamus, o zonă cunoscută pentru rolul său în reglarea greutății corporale, însă am fost surprinși să descoperim că semnalul se îndreaptă către trunchiul cerebral, locul unde se crede că acționează și analogii GLP-1”.

FGF21 interacționează cu două părți specifice ale trunchiului cerebral

Cercetătorii au identificat că FGF21 interacționează cu două părți specifice ale trunchiului cerebral: nucleul tractului solitar (NTS) și area postrema (AP).

Aceste regiuni trimit mai departe semnale către nucleul parabrahial, o altă structură cerebrală.

Lanțul de semnalizare este esențial pentru capacitatea hormonului de a influența metabolismul și de a reduce greutatea corporală.

Noi perspective pentru tratarea obezității și bolilor hepatice

Descoperirile deschid noi orizonturi pentru tratamentele împotriva obezității și a bolilor hepatice precum MASH (steatohepatita asociată disfuncției metabolice), o afecțiune gravă a ficatului gras.

Potrivit lui Potthoff, „deși acest studiu s-a concentrat pe mecanismul prin care FGF21 reduce greutatea corporală, sunt necesare cercetări suplimentare pentru a examina dacă acest circuit mediază și capacitatea FGF21 și a analogilor săi de a inversa MASH”.

Diferențe între FGF21 și medicamentele GLP-1

Deși atât FGF21, cât și medicamentele bazate pe GLP-1 acționează asupra unor regiuni similare ale creierului, mecanismele lor sunt distincte. În timp ce GLP-1 reduce apetitul și consumul de alimente, FGF21 stimulează activitatea metabolică, ajutând organismul să ardă mai multă energie și să piardă în greutate.

„Acest circuit cerebral pare să intermedieze efectele FGF21”, a adăugat Potthoff.

„Sperăm că, prin identificarea acestui circuit specific, vom putea dezvolta terapii mai țintite, care să fie eficiente fără efecte secundare negative, cum ar fi problemele gastrointestinale sau pierderea de masă osoasă”.

Obezitatea devine o amenințare globală fără precedent, conform unui nou raport publicat în revista Lancet. Până în 2050, peste jumătate din adulți și o treime din copii și tineri la nivel mondial vor fi supraponderali sau obezi, punând în pericol sănătatea publică și sistemele medicale, relatează The Guardian.

