Citește Horoscop săptămânal Berbec. Previziuni pentru perioada 21 – 27 februarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Berbec.

Horoscop săptămânal Berbec – 21 – 27 februarie 2026

Între 21 și 22 februarie, în zori, nativii vor începe să simtă prezența celor două planete lente și grele în semnul lor zodiacal natal, Saturn și Neptun, și vor avea reacții individuale în funcție de vârstă, de stare organică, de construcție interioară, de statut social, de univers de gânduri și speranțe, de conștiință. Luna, în tranzit prin casa I a personalității Berbecilor, va accentua aceste elemente astrale despre care nici nu se poate spune că funcționează discret.

Dimpotrivă. Prezența lor va descătușa niște tendințe interioare și va pune frână la o serie de determinări concrete din viața pratică sau le va bloca posibilitatea de a opera schimbări în plan socioprofesional. Pe de-o parte, vor dori să facă schimbări și vor spera să construiască, pe de altă parte, se vor confrunta cu constrângeri și obligații ce le vor impune acceptarea unor limite.

Între 22 februarie, după ora 1:31′, și zorii zilei de 24 februarie, posibile schimbări în regimul bănesc provenind de la o serie de detalii din viața curentă, unele provocate chiar de către nativi, care urmăresc să realizeze o economie.

Între 24 februarie, după ora 4:29′, și dimineața zilei de 26 februarie, disponibilitate spre comunicare în plan personal cu frații, vecinii, cunoscuții ocazionali sau în împrejurări oficiale; informații primite de la instituțiile solicitate care nemulțumesc. Între 26 februarie, după ora 7:11′, și 27 februarie, preocupări domestice mai ales în situația în care se confruntă cu situații restante ce nu mai suportă amânare.

Pe 27 februarie, Mercur va intra în mișcare aparent retrogradă și, până pe 21 martie, va rămâne în tranzit prin casa a XII-a a bolilor lungi și/sau cronice și îi va face pe nativi să reanalizeze un diagnostic, o decizie medicală sau o abordare terapeutică; poate că privind acum cu mai mult calm, vor ajunge la o concluzie nouă ori vor sesiza un detaliu semnificativ.

