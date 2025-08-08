Citește Horoscop săptămânal Capricorn. Previziuni pentru perioada 9 – 15 august 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Capricorn.

Horoscop săptămânal Capricorn – 9 – 15 august 2025

Între 9 și 10 august dimineața, Capricornii s-ar putea confrunta cu nevoia urgentă de a face o plată de a cărei necesitate (existență) nu aveau cunoștință.

Deși Trigonul regal pe semne de Aer, care angajează sectorul muncii, al banilor câștigați prin efort personal și al funcției sau al posturii socioprofesionale, ar trebui să funcționeze armonic, planetele implicate, precum și Luna Plină în Vărsător, din dimineața zilei de 9 august, vor oferi prea multe surprize și transformări de ultim moment, conturând un peisaj dinamic, plin de inedit și care nu le vor da pace acestor nativi.

Între 10 august, după ora 9:50′, și 12 august la prânz, calm și relaxare în relațiile curente sau cu persoanele întâlnite ocazional. Momente de repaus. Între 12 august, după ora 13:33′, și 14 august după-amiaza, stres în relația cu una sau mai multe rude care aparțin familiei din care provin, pe fondul celor patru planete în tranzit prin zodia Berbecului, care vor agita spiritele, vor încinge discuțiile, care se vor complica prin explicații și argumente lipsite de vreun rost, în context; evenimente care nu fac plăcere.

Posibile momente speciale care îi vor pune pe nativi în situația fie să renunțe la o activitate socioprofesională, fie să le amâne ori să delege o obligație de familie. Pe 12 august, Mercur va reveni la mersul direct și, până pe 2 septembrie, va imprima o atitudine fermă, clar și riguroasă în abordările financiare, ceea ce uneori le-ar putea îngreuna chiar nativilor o înțelegere sau o tranzacție.

Între 14 august, după ora 16:22′, și 15 august, calm în plan afectiv, dar, în anumite momente solicitante, Capricornii se vor dovedi inflexibili. Nu intrați în asocieri, mici afaceri sau speculații „profitabile” cu prietenii, chiar dacă, pentru moment, ele par aducătoare de un venit modest, dar util: ori se va strica prietenia, ori acest câștig va atrage mai târziu necazuri.

