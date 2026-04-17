Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 18 – 24 aprilie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni.

Horoscop săptămânal Gemeni – 18 – 24 aprilie 2026

Între 18 și 19 aprilie după-amiaza, nativii vor avea echilibru interior, vor fi mai calmi, mai pragmatici și mai economi cu rezervele lor de energie. Între 19 aprilie, după ora 19:18′, și 21 aprilie seara, detașare de lucrurile serioase care cer concentrare și atenție; uneori, Gemenii se vor simți vinovați de acest fel detașat de a aborda unele probleme, dar nu se vor putea abține să nu se detașeze de factorii de stres, de a se simți liberi de constrângeri, de termene fixe, de repere drastice; va fi vorba de o scurtă evadare din peisajul cotidian chiar dacă „nu vor pleca de acasă”.

În ziua de 20 aprilie, Soarele va intra în zodia Taurului și, până pe 21 mai, va susține, discret, dar eficient, sănătatea din perspectiva bolilor lungi sau cronice și va consolida funcțiile organice, pe care le va stabiliza printr-un aport de binevenită energie cosmică.

Între 21 aprilie, după ora 20:00′, și 23 aprilie seara târziu, momente când măsura și grija pentru economiile bănești îi va face pe Gemeni mai chibzuiți și mai practici în inițiativele lor, ei găsind soluții alternative pentru a nu cheltui bani pentru rezolvarea unor treburi casnice.

Între 23 aprilie, după ora 22:42′, și 24 aprilie, ora 23:59′, Gemenii vor deveni niște parteneri de dialog orgolioși și siguri pe ei, netolerând improvizațiile sau divagațiile în diferitele abordări profesionale de la locul de muncă sau în cadrul unor activități publice sau oficiale, lor plăcându-le să aibă ultimul cuvânt și să sublinieze laturile incorecte sau șubrede din argumentarea punctului de vedere al unui participant la dialog.

Pe 24 aprilie, planeta Venus va intra în zodia Gemenilor și, până pe 21 mai, va străbate casa I a personalității celor despre care vorbim, funcționând ca un factor de progres, de noroc, de șansă și de protecție a acestora. Atenție la evoluția unei (unor?) relații de prietenie pe 18/19 aprilie și pe 21 aprilie.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

