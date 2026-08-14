Citește Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 15 – 21 august 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Leu.

Horoscop săptămânal Leu – 15 – 21 august 2026

În prima parte a zilei de 15 august, cumpătare financiară, efort de bună administrare, dar și lipsa unor provocări speciale. Între 15 august după-amiaza, după ora 0:46′, și miezul nopții de 18 august, informații utile, sfaturi binevenite, conversații agreabile.

Posibile deplasări pe termen scurt pentru agrement. Între 18 august, după ora 0:46′, și dimineața zilei de 20 august, context stingheritor pe fondul unui pătrat mistic care introduce elemente de nemulțumire, complice sau chiar blocaje în relațiile de familie; sentimente răscolite; amintiri neplăcute, stârnite, prin similitudine, de faptele curente de azi.

Cvadratura între Neptun și Marte, din 17 și 18 august, va pune într-o ecuație specială lumea trecută cu amintiri sau cu reticențe și idei cristalizate într-o etapă de încercare a nativilor care operează și în prezent ca niște frâne în calea unor decizii; blocaje aspiraționale. Între 20 august, după ora 11:30′, și 21 august, relații afective degajate, marcate de chef de viață, de optimism și de dorința de a se elibera de umbrele unei vieți reale care îi obligă să fie prezenți la tot pasul.

Pe 21 august, planeta Venus va face opoziție cu Saturn, pe direcția Balanță/Berbec, la 14°, interesantă prin ineditul rarității ei (ultima dată, un aspect similar s-a petrecut pe 29/30 octombrie 1996), pe axa celor două case ale învățăturii, educației superioare, relațiilor cu străinătatea și a deplasărilor curente; pe fond, e de așteptat ca o problemă majoră de formare personală și profesională să se încheie în preajma acestei date prin epuizarea ultimelor resurse astrale; aspectul îi privește pe cei maturi care aveau la acea dată peste 21 de ani.

Relația armonică (minoră) Pluton sextil Neptun va funcționa între 18 august și 28 septembrie, timp în care unele relații parteneriale pot avea un rol important în luarea unor decizii fundamentale.

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