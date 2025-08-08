Citește Horoscop săptămânal Pești. Previziuni pentru perioada 9 – 15 august 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Pești.

Horoscop săptămânal Pești – 9 – 15 august 2025

Între 9 și 10 august dimineața, mecanisme astrale cu impact mai puternic asupra stării de sănătate, îndeosebi asupra sistemului cardiovascular, al circulației periferice, a sistemului nervos central, care se vor resimți de pe urma opozițiilor astrale ce vor funcționa și a influenței Lunii Pline în Vărsător, din 9 august, răstimp intens în care organismul va trebui protejat printr-o conduită ponderată, prin alimentație supravegheată, fără excese, fără extravaganțe de genul „să vedem cine bea mai multă bere”, prin respectarea medicației, a somnului, a evitării tuturor stărilor de spirit costisitoare (stres, conflict, ceartă, tensiune nervoasă, supărare, furie).

Între 10 august, după ora 9:50′, și 12 august la prânz, Luna va tranzita casa I a personalității celor născuți în zodia Peștilor și le va da un plus de calm interior, de liniște și de disponibilitate spre relaxare și cultivare a unor momente care să le dea o satisfacție culturală, artistică sau spirituală.

Recomandări Eroul de război înmormântat anonim în aceeași zi cu Ion Iliescu. Fragmente din viața lui Ilie Popa, veteranul care a trăit 106 ani

Între 12 august, după ora 13:33′, și 14 august după-amiaza, griji legate de plățile care trebuie onorate; pentru unii, s-ar putea pune problema unei decizii sau a unui răspuns la o ofertă profesională în a cărei balanță cel mai mult va conta salariul și/sau avantajele materiale adiacente. Pe 12 august, Mercur va reveni la mersul direct și, până pe 2 septembrie, va induce o atitudine fermă, dar principială în ce privește exercitarea meseriei.

Peștii vor refuza ofertele sub nivelul pregătirii sau al statutului lor profesional, nu atât din orgoliu, cât din conștiința adevăratei lor valori.

Între 14 august, după ora 16:22′, și 15 august, blocaje sau încurcături care împiedică dialogul unui nativ din Pești fie cu o persoană cunoscută, fie cu una străină (oficială). Întreaga săptămână, Peștii vor avea fantezie, inspirație și vor manifesta interes pentru activitățile educative, relaxante, emoționante, înălțătoare.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE