Citește Horoscop săptămânal Scorpion. Previziuni pentru perioada 9 – 15 august 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Scorpion.

Horoscop săptămânal Scorpion – 9 – 15 august 2025

Între 9 și 10 august dimineața, nativii își vor face probleme atât pentru lucrurile mărunte și deranjante din casa, familia sau gospodăria lor, cât și pentru cele majore, cum ar fi cariera, postul, posturile publice, dorința de succes și nevoia de afirmare.

Scorpionii se vor necăji, uneori disproporționat, din cauza influențelor puternice, motivante ale Lunii Pline în Vărsător, din dimineața zilei de 9 august, care le va sugera, sau chiar le va impune, una sau mai multe schimbări în atitudinea lor față de evenimentele social-politice în care sunt angrenați prin specificul activității profesionale ori prin nevoia de a se adapta „vremurilor noi”.

Între 10 august, după ora 9:50′, și 12 august la prânz, relațiile afective vor decurge normal, fără stres și surprize; Scorpionii vor simți nevoia unei stimulări mentale sau a unei împliniri sufletești pentru care vor recurge la satisfacțiile pe care le poate oferi cultivarea literaturii, a muzicii, a filmului, a spectacolelor, a activităților legate de practicarea credinței (excursii la monumente istorice, culturale sau religioase, pelerinaje în țară sau în străinătate). Între 12 august, după ora 13:33′, și 14 august după-amiaza, dureri de cap, tulburări trecătoare de vedere, proastă circulație cerebrală, insomnii, nervozitate, stres, comportament agitat, amețeli.

Pe 12 august, Mercur va reveni la mersul direct și, până pe 2 septembrie, îi va susține pe toți cei care desfășoară activități socioprofesionale importante, care își construiesc o carieră, care au funcții și răspunderi speciale; Mercur va amplifica ambiția, voința, autoritatea și fermitatea în decizii ori în abordarea situațiilor dificile.

Între 14 august, după ora 16:22′, și 15 august, rezervă față de propunerile unor parteneri; atitudine refractară sau suspicioasă față de o persoană, o inițiativă sau o soluție ce nu i se pare unui nativ corectă ori justificată.

