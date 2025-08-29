Citește Horoscop săptămânal Taur. Previziuni pentru perioada 30 august – 5 septembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Taur.

Horoscop săptămânal Taur – 30 august – 5 septembrie 2025

În ziua de 30 august se va menține stresul partenerial instalat cu ceva timp în urmă. Între 30 august, după ora 17:05′, și începutul zilei de 2 septembrie, preocupări legate de regimul unor bani și bunuri: din păcate, acestea vor avea șanse minime să fie rezolvate în aceste zile, pentru că Uranus se pregătește de o retrogradare lungă, care va dura până pe 5 februarie 2026, timp în care va reveni în casa I a personalității și nu va mai influența zona financiar-patrimonială.

Pe 1 septembrie, Saturn va reveni în zodia Peștilor, pe care o va traversa în mișcare aparent retrogradă până pe 29 noiembrie și apoi, în mișcare directă, până pe 14 februarie 2026, când o va părăsi definitiv, reluând temele majore de viață cu care nativii s-au confruntat, pentru prima dată, între aprilie și mai 2025, referitoare la o relație de prietenie; cu toată dorința lor de a uita sau a ierta un comportament nedrept, Taurii nu vor putea depăși niște limite și vor menține respectiva relație într-un impas critic, plin de deziluzie.

Între 2 septembrie, după ora 4:45′, și 4 septembrie la prânz, unele persoane s-ar putea confrunta cu niște limite sau cu rigorile unor indicații de natură juridică sau administrativă care îi vor împiedica sau întârzia să ducă la bun sfârșit un proiect legat de forma de învățământ pe care doresc să o urmeze.

În ziua de 2 septembrie, Mercur va intra în zodia Fecioarei și, până pe 18 septembrie, va tranzita sectorul relațiilor afective, unde nu va fi expansiv, ci, dimpotrivă, va introduce multă „distanță”, logică și rigoare în viziunea lor despre emoții, sentimente, aventuri, trăiri interioare și romantism; în schimb, va fi favorabil relației nativilor cu copiii lor.

Între 4 septembrie, după ora 13:32′, și 5 septembrie, surprize în plan profesional, situații inedite, momente critice sau amestec nefericit al vieții de familie cu latura publică a vieții sociale.

