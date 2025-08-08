Citește Horoscop săptămânal Taur. Previziuni pentru perioada 9 – 15 august 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Taur.

Horoscop săptămânal Taur – 9 – 15 august 2025

Între 9 și 10 august dimineața, provocări profesionale, situații complicate care presupun asumarea unor responsabilități deloc ușoare și îi vor obliga pe cei născuți în zodia Taurului să-și mobilizeze toate resursele, dar sarcina lor va fi complicată de Luna Plină în Vărsător, din 9 august.

Între 10 august, după ora 9:50′, și 12 august la prânz, relații armonice, cel puțin pe „hârtie”, la nivelul prietenilor și al apropiaților; amabilitate și politețe, bunăvoință și solidaritate ale unora față de ceilalți.

Între 12 august, după ora 13:33′, și 14 august după-amiaza, universul interior, psihicul vor fi agitate de cele patru planete în tranzit prin zodia Berbecului, care controlează casa a XII-a a sănătății. Contextul va fi cu atât mai deranjant, cu cât acestor planete le va răspunde, din opoziție, planeta Marte. Sunt de luat în calcul și situațiile tensionate, conflictele, disputele, acuzațiile, intervențiile severe la locul de muncă, unde toată lumea va fi nervoasă pe fondul unor modificări salariale sau al schimbărilor structurale care îi vor deranja pe toți angajații.

Pe 12 august, Mercur va reveni la mersul direct și, până pe 2 septembrie, va funcționa mai coerent, dar va continua să insufle o atitudine autoritară. Între 14 august, după ora 16:22′, și 15 august, Luna va tranzita casa I a personalității celor despre care vorbim și va contura, alături de alte trei planete, un Pătrat mistic pe semne fixe; dintre toate aspectele, ceea ce va trebui să îi preocupe în mod special pe Tauri va fi eventuala deteriorare a unei relații parteneriale.

De un real ajutor le vor fi acestor nativi cele două planete benefice, Jupiter și Venus, care se vor afla în conjuncție până pe 13 august și care le pot facilita accesul la informații importante (mai ales sub forma unor arhive și corespondențe) ce le vor permite să înțeleagă mai bine o temă de interes personal sau profesional.

