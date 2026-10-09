Horoscop Urania săptămânal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru săptămâna 10 - 16 octombrie 2026 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie. În fiecare vineri, Urania îți spune de ce trebuie să te ferești în săptămâna care urmează, ce probleme medicale pot să apară și ce șanse ai să te îmbogățești.

Horoscop săptămânal Berbec – 10 - 16 octombrie 2026

Zodia Berbec. O notă specială va aduce această fază în cazul celor care nu s-au arătat până acum flexibili în negocieri sau care au respins orice soluție din partea părții adverse. Citește tot Horoscop săptămânal Berbec 10-16 octombrie 2026.

Horoscop săptămânal Taur – 10 - 16 octombrie 2026

Zodia Taur. Informații și lămuriri care risipesc îndoiala și elimină erorile de gândire, bazate pe știri neîntemeiate sau incomplete. Citește tot Horoscop săptămânal Taur 10-16 octombrie 2026.

Horoscop săptămânal Gemeni – 10 - 16 octombrie 2026

Zodia Gemeni. În relațiile de prietenie, cele trei planete retrograde vor induce atitudini ferme, uneori exagerate sau bazate pe informații false sau pe judecăți de valoare disproporționate, stricând armonia necesară. Citește tot Horoscop săptămânal Gemeni 10-16 octombrie 2026.

Horoscop săptămânal Rac – 10 - 16 octombrie 2026

Zodia Rac. Eveniment care poate întrerupe sau contura, într-o manieră neprevăzută, tema discuției ori informațiile referitoare la una dintre persoanele implicate sau chiar la proiectul însuși. Citește tot Horoscop săptămânal Rac 10-16 octombrie 2026.

Horoscop săptămânal Leu – 10 - 16 octombrie 2026

Zodia Leu. Dacă nu este posibil să evitați o întâlnire față în față, luați în calcul o discuție telefonică, redusă la strictul necesar, dublată de autocontrolul strict al reacțiilor personale. Citește tot Horoscop săptămânal Leu 10-16 octombrie 2026.

Horoscop săptămânal Fecioară – 10 - 16 octombrie 2026

Zodia Fecioară. Unele persoane, mai ales femei, pot trăi momente de amărăciune, regret sau mânie provocate de o întâlnire sau un dialog cu o persoană care aduce vești triste sau care are reacții nepotrivite față de un anunț. Citește tot Horoscop săptămânal Fecioară 10-16 octombrie 2026.

Horoscop săptămânal Balanță – 10 - 16 octombrie 2026

Zodia Balanță. Atenție la comportamentele sau evenimentele partenerilor sau asociaților care vor da un indiciu despre ceea ce cred aceștia în realitate față de nativi sau față de relația pe care o au cu aceștia. Citește tot Horoscop săptămânal Balanță 10-16 octombrie 2026.

Horoscop săptămânal Scorpion – 10 - 16 octombrie 2026

Zodia Scorpion. Întreaga săptămână, toți nativii se vor confrunta cu un mediu socio-profesional nefavorabil sau marcat de situații complicate care impun gestionarea lor cu prudență. Citește tot Horoscop săptămânal Scorpion 10-16 octombrie 2026.

Horoscop săptămânal Săgetător – 10 - 16 octombrie 2026

Zodia Săgetător. Posibilă încurcătură bănească sau neplăcere financiară (fiscală) născută dintr-o eroare birocratică, dintr-o întârziere ori dintr-o greșeală materială în niște documente. Citește tot Horoscop săptămânal Săgetător 10-16 octombrie 2026.

Horoscop săptămânal Capricorn – 10 - 16 octombrie 2026

Zodia Capricorn. Capricornii ar putea fi atât de nemulțumiți de unul sau mai mulți prieteni încât pot lua în calcul sacrificarea relației cu acele persoane. Citește tot Horoscop săptămânal Capricorn 10-16 octombrie 2026.

Horoscop săptămânal Vărsător – 10 - 16 octombrie 2026

Zodia Vărsător. Luna Nouă în Balanță va clarifica lucrurile în privința ideilor lor și a proiectelor profesionale importante pentru care mulți dintre nativi par a fi motivați cu adevărat. Citește tot Horoscop săptămânal Vărsător 10-16 octombrie 2026.

Horoscop săptămânal Pești – 10 - 16 octombrie 2026