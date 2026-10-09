Citește Horoscop săptămânal Săgetător. Previziuni pentru perioada 10 - 16 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Săgetător.

Horoscop săptămânal Săgetător – 10 - 16 octombrie 2026

Între 10 și 11 octombrie după-amiază, relațiile de simpatie sau cele sentimentale vor fi răscolite de idei și manifestări care nu fac bine relației iar Luna Nouă în Balanță, din 10 octombrie, va aduce un accent special, contradictoriu, bizar și plin de surprize; în schimb, în sectorul relațiilor de prietenie această fază va avea un efect bun, blând ca o briză binevenită de temperare a tensiunilor născute, de multe ori, din fleacuri, între nativi și apropiații lor.

Între 11 octombrie, după ora 18:21, și 14 octombrie, în zorii zilei, stare de spirit modificată de amintiri, de un vis, de secvențe de viață care aduc un val de melancolie, de tristețe sau de regret în viața Săgetătorilor.

Între 14 octombrie, după ora 04:00, și 16 octombrie, după-amiaza, Luna va tranzita casa I a personalității nativilor și le va spori energia, entuziasmul, cheful de viață, disponibilitatea pentru activitățile care le permit să-și consume energia sau care le permit să se remarce într-un context concurențial (întreceri, reprezentații publice).

Din 16 octombrie, după ora 15:57, posibilă încurcătură bănească sau neplăcere financiară (fiscală) născută dintr-o eroare birocratică, dintr-o întârziere ori dintr-o greșeală materială în niște documente.