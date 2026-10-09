Citește Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 10 - 16 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară.

Horoscop săptămânal Fecioară – 10 - 16 octombrie 2026

Între 10 și 11 octombrie după-amiază, o anumită situație financiară sau bănească ori chiar salarială ar putea să se modifice pe fondul influenței Lunii Noi în Balanță, din 10 octombrie; această fază a Lunii ar putea remodela respectivele circumstanțe, oferindu-le nativilor posibilitatea să decidă sau să acționeze din perspectiva unei realități modificate prin informații noi sau împrejurări reevaluate de noua perspectivă provocată de un eveniment care pune în altă lumină respectiva situație; chiar și amânarea unui termen va presupune avantajul unui respiro.

Între 11 octombrie, după ora 18:21, și 14 octombrie, în zorii zilei, o discuție enervantă, o ipostază supărătoare (insultă, lipsă de respect, critică nefondată, acuzații disproporționate, provocări, comportament agresiv, impolitețe, sfidare) produse în relația nativului cu un vecin sau un cunoscut ocazional; eveniment petrecut în trafic sau într-o deplasare de mai lungă durată (excursie, călătorie) ori chiar într-o ședință; discuții în contradictoriu cu reprezentantul unei instituții; amenzi; sancțiuni.

Între 14 octombrie, după ora 04:00, și 16 octombrie, după-amiază, relaxare sau normalitate cu excepția unor situații particulare. Din 16 octombrie, după ora 15:57, unele persoane, mai ales femei, pot trăi momente de amărăciune, regret sau mânie provocate de o întâlnire sau un dialog cu o persoană care aduce vești triste sau care are reacții nepotrivite față de un anunț.

Se va menține, pe parcursul întregii săptămâni, suprasolicitarea astrală pe axa cardiovasculară; posibile momente de surescitare, de încărcare nervoasă ori de tulburări ale ritmului cardiac ori ale circulației periferice.