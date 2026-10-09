Citește Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 10 - 16 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Leu.

Horoscop săptămânal Leu – 10 - 16 octombrie 2026

Între 10 și 11 octombrie după-amiază, posibilă informație care nuanțează o părere anterioară sau luarea unei decizii și care le va permite Leilor să-și reformuleze un răspuns sau o replică ori să reevalueze o ofertă; informația nu trebuie să fie neapărat bună, adică veselă sau plină de încredere, dimpotrivă, ea poate funcționa și ca un avertisment util, venit la timp și conținând afirmații concludente în legătură cu o persoană, o activitate sau un proiect căruia nativul i s-ar putea dedica.

Mecanismul va funcționa sub impactul Lunii Noi în Balanță, din 10 octombrie, care va aduce corecțiile necesare eficient, subtil și convingător.

Între 11 octombrie, după ora 18:21, și 14 octombrie, în zorii zilei, sectorul relațiilor de familie nu va fi liniștit sau armonios. Sunt de evitat întâlnirile în care o parte sau ambele părți vor fi nemulțumite de un aspect al relației lor stricate în plan interuman sau cu privire la luarea unor decizii referitoare la banii sau bunurile comune; într-o atmosferă „încinsă” nu se vor lua decizii înțelepte și utile, ci doar se vor confrunta diferite opinii și se vor rosti fraze care nu vor face plăcere și vor stârni riposte.

Dacă nu este posibil să evitați o întâlnire față în față, luați în calcul o discuție telefonică, redusă la strictul necesar, dublată de autocontrolul strict al reacțiilor personale. Evitați provocările și analizați temeinic argumentele și informațiile.