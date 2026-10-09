Citește Horoscop săptămânal Capricorn. Previziuni pentru perioada 10 - 16 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Capricorn.

Horoscop săptămânal Capricorn – 10 - 16 octombrie 2026

Între 10 și 11 octombrie după-amiază, cariera, activitățile publice, chestiunile de reprezentare și autoritate deduse din funcțiile deținute de nativi, grija pentru imaginea personală vor fi limpezite de influența Lunii Noi în Balanță, din 10 octombrie, care îi va pune în situații favorabile pentru a-și demonstra valoarea, pentru a face dovada unor competențe speciale sau pentru a putea risipi comentariile care, până atunci, vehiculau opiniile critice sau îndoielile asupra nativilor. Luna Nouă în Balanță ar putea, în unele cazuri, radicaliza relația tensionată între nativi și unul sau ambii părinți, exacerbată de influența Lunii Negre asupra stării de psihice a nativilor, care pot deveni intoleranți.

Între 11 octombrie, după ora 18:21, și 14 octombrie, în zorii zilei, Capricornii ar putea fi atât de nemulțumiți de unul sau mai mulți prieteni încât pot lua în calcul sacrificarea relației cu acele persoane.

Dar ipostaza este valabilă și invers, astfel că unii nativi pot cădea în păcatul unor excese sau derapaje care nu pot fi acceptate de apropiații lor. Între 14 octombrie, după ora 04:00, și 16 octombrie, după-amiază, nativii se pot bucura de o stare organică și psihică bună.

Din 16 octombrie, după ora 15:57, Luna va tranzita casa I a personalității Capricornilor dar, totodată, va face cuadraturi cu Soarele din casa a X-a, care ar putea indica sau chiar declanșa o problemă socio-profesională ce va trebui gestionată atent și fără amânări.

Dar, cea mai delicată ipostază privește contextul în care Luna, împreună cu Luna Neagră, va face aspecte greu de controlat cu Neptun și Saturn, ceea ce va amplifica tendința nativilor de a dezvolta ostilități, erori de înțelegere,