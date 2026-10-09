Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 10 - 16 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni.

Horoscop săptămânal Gemeni – 10 - 16 octombrie 2026

Între 10 și 11 octombrie după-amiază, sectorul relațiilor sentimentale va fi bine influențat de tranzitele momentului, ba, chiar, pe fondul Lunii Noi în Balanță, din 10 octombrie, aici s-ar putea produce și unele schimbări de atitudine față de o persoană dragă lor, pe care își vor da seama că au judecat-o greșit ori cu care s-au purtat aspru și nedrept, de unde și îmbunătățirea respectivei relații, bazate pe sentimente, emoții și atracție.

În schimb, în relațiile de prietenie, cele trei planete retrograde vor induce atitudini ferme, uneori exagerate sau bazate pe informații false sau pe judecăți de valoare disproporționate, stricând armonia necesară.

Între 11 octombrie, după ora 18:21, și 14 octombrie, în zorii zilei, stare organică marcată de o suferință provocată de o infecție (dentară, urinară sau de o viroză care afectează zona ORL). Nativii nu vor avea chef de muncă, vor avea un randament scăzut, vor simți nevoia să se odihnească și, evident, vor adopta o serie de proceduri reparatorii care să le atenueze suferința.

La locul de muncă pot apărea discuții, șicane și critici ori dispute cu superiorii care le pândesc cea mai mică greșeală pentru a le face observații drastice. Între 14 octombrie, după ora 04:00, și 16 octombrie, după-amiază, relațiile parteneriale vor fi degajate și plăcute; ambele părți vor adopta o atitudine onestă, bazată pe principii morale sau juridice, care le va permite să ajungă la concluzii juste sau la decizii profitabile pentru proiectul lor comun.